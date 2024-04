Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Saída do coro infantil do Festival da Canção causa “estrondo”. Organização quer passar evento para a Direcção Regional de Educação. Anúncio caiu mal junto dos alunos do conservatório e da maestrina daquele grupo com 37 anos de existência. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 8.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Turismo dá nova vida aos museus. Nunca houve tantos visitantes como em 2022, ano que registou aumento de 81% no movimento. 6 em cada 10 são estrangeiros.

Fique também a saber que Loja do Cidadão com 15 milhões de atendimentos. Espaço que congrega 22 serviços públicos e privados celebra hoje 20 anos.

Na Cultura, Calema são a grande aposta musical do 'São João' da Calheta.

E, por fim, “Foi uma maré que apareceu e nós fomos atrás”. Bernardo Martins tinha 15 anos no 25 de Abril. Estava num “dos lugares onde houve mais actividade política e cívica”.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca dnoticias.pt.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.