Foi com “sentido profundo de gratidão” após uma década de representação de Portugal e em especial, da Região, que Cláudia Monteiro de Aguiar interveio no Congresso. A ex-eurodeputada aproveitou para lembrar que “é crucial reconhecer a importância deste momento democrático”, referindo-se em particular às Eleições Europeias. Daí o apelo ao voto como “poderoso instrumento de mudança”.

“Temos de garantir aos nossos filhos que os nossos filhos vão herdar uma Europa democrática e um país e uma Região com valores europeístas”, sublinhou.

Não deixou de enviar mensagem para o interior do PSD/M.

“É imperativo que estejamos unidos. A luta que enfrentamos é externa, não é cá dentro”, sustentou.