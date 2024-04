Todos os feridos do acidente com autocarro no Estreito da Calheta já tiveram alta

O Serviço de Saúde da Região informou, há pouco, que todos os feridos do acidente envolvendo um autocarro, no Estreito da Calheta, já tiveram alta.

Desequilíbrio de passageiro terá causado despiste de autocarro Bombeiros procedem à limpeza da via após despiste de autocarro

De acordo com o SESARAM, foram atendidas cinco pessoas (três homens e duas mulheres), no Serviço de Urgência da Calheta. Destas, duas pessoas acabaram por ser transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, com ferimentos ligeiros em resultado do acidente de viação.

"Todos os utentes já tiveram alta clínica", refere.