A santanense Cláudia Perestrelo assegura que “o PSD é um partido que respeita tudo e todos”.

Adverte que as eleições Regionais a 26 de Maio não é mais do que decidir entre “ou continuar a desenvolver a nossa terra e as nossas gentes, ou parar”. Sustenta que só o PSD/M garante mais e melhor. Argumento para reforçar os apelos à mobilização. “A luta por mais e melhor autonomia é um desígnio do PSD e deve movermo-nos a todos”, reafirmou. Por último, lembrou que por um voto se ganha, por um voto se perde. Daí a óbvia conclusão: “Todos os votos contam”.