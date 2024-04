Saiba o que hoje é notícia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 da União Europeia (UE) reúnem-se hoje num encontro extraordinário e por videoconferência para analisar a situação no Médio Oriente, após o ataque que o Irão lançou no fim de semana contra Israel.

A reunião extraordinária foi convocada pelo Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, que indicou que o encontro terá como objetivo "contribuir para o desagravamento da situação e para a segurança na região".

O Irão lançou na noite de sábado e madrugada de domingo um ataque contra Israel, com recurso a mais de 300 'drones' (aparelhos aéreos não tripulados), mísseis de cruzeiro e balísticos, a grande maioria intercetados, segundo o Exército israelita.

Teerão justificou o ataque como uma medida de autodefesa, argumentando que a ação militar foi uma resposta "à agressão do regime sionista" contra as instalações diplomáticas iranianas em Damasco (Síria), ocorrida a 01 de abril e marcada pela morte de sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.

A comunidade internacional ocidental condenou veementemente o ataque do Irão a Israel, apelando à máxima contenção, de forma a evitar uma escalada da violência no Médio Oriente, região já fortemente instável devido à guerra em curso há mais de seis meses entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival internacional de cinema Porto Femme dá início hoje, no Batalha -- Centro de Cinema, a uma programação atenta às mulheres e à revolução, porque para algumas delas "o 25 de Abril demorou a chegar".

Entre os filmes a exibir estão "Revolução" (1975), de Ana Hatherly, a partir do léxico de graffitis e cartazes do 25 de Abril, "O aborto não é um crime" (1976), de Mónica Rutler e Fernando Matos Silva, que fez parte de uma série documental da RTP que acabou cancelada, e outros filmes de mulheres que abordam a temática da revolução, como "Beirute: Olho da tempestade" (2021), de Mai Masri, e "Sagargur" (2024), de Natasa Nelevic, sobre um campo de prisioneiros na ilha de São Gregório, no mar Adriático, onde mais de 600 mulheres foram torturadas entre 1949 e 1952.

Nesta sétima edição, que abre com a exibição de "Mia" (2023), de Karina Minujin, "Oysters" (2022), de Maaa Descamps, "Uli", (2023), de Mariana Gil Rios, o festival Porto Femme vai ainda homenagear a realizadora portuguesa Margarida Cardoso.

A competição oficial conta com 122 filmes de 38 países. O festival termina no próximo dia 21.

DESPORTO

O Sporting procura consolidar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao terreno do Famalicão, em jogo adiado da 20.ª jornada, inicialmente previsto para 03 de fevereiro.

Na data prevista, o encontro entre minhotos e 'leões' acabou por não se realizar por falta de policiamento, devido ao protesto dos agentes da Polícia de Segurança Pública, e foi posteriormente marcado para hoje.

Neste momento, o Sporting lidera o campeonato, com 74 pontos, mais quatro do que o Benfica e 15 face a FC Porto e Sporting de Braga, sendo que um triunfo em Vila Nova de Famalicão garantirá aos 'leões', pelo menos, o segundo lugar e a presença nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Depois de ter empatado no Dragão, o Famalicão, num tranquilo oitavo lugar, com 35 pontos, pode, com um empate perante o líder do campeonato, garantir matematicamente a fuga definitiva aos lugares de despromoção direta.

O encontro entre Famalicão e Sporting está marcado para as 20:15 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Cimpor iniciam hoje uma greve de quatro dias, até sexta-feira, por aumentos salariais de 8%, 37 horas semanais a partir de janeiro, retribuição do trabalho por turnos, entre outras reivindicações.

A Federação dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (Feviccom) avançou, em comunicado divulgado na semana passada, que estão a ser convocadas concentrações dos trabalhadores em greve para as 08:00 da manhã de todos os dias da greve, junto à entrada das fábricas da Maia, Souselas, Alhandra, Alenquer e Loulé.

A greve foi alargada a mais empresas do grupo, abrangendo também os trabalhadores da Ciarga -- Argamassas e, no dia 18, os da Cimpor -- Serviços e da Sacopor.

Os trabalhadores reclamam aumentos salariais de 8% em 2024, num mínimo de 200 euros, um período normal de trabalho de 37 horas semanais a partir de 01 de janeiro de 2025, o pagamento de anuidades, a retribuição do trabalho por turnos, feriados no regime de laboração contínua e o pagamento do 15.º mês.

Entre as reivindicações estão ainda apoio escolar a filhos dos trabalhadores, transportes e abonos para deslocações, o alargamento da progressão de carreira de diversas categorias profissionais, a criação de uma nova categoria profissional de Oficial de Conservação Elétrica e Eletrónica e melhorias no serviço de prevenção.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Políticos e especialistas africanos e dos Estados Unidos debatem a partir de hoje, em Washington, a sustentabilidade da Floresta do Miombo numa conferência internacional organizada por Moçambique que contará com a presença do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

A Conferência Internacional sobre o Maneio Sustentável e Integrado da Floresta do Miombo arranca hoje com uma reunião ministerial e painéis de discussão e conta na quarta-feira, no encerramento, com o chefe de Estado moçambicano, que vai intervir, e a adoção verbal da Declaração de Compromisso com a Iniciativa das Florestas de Miombo.

A Floresta de Miombo cobre dois milhões de quilómetros quadrados e abrange onze países da África Austral, incluindo Moçambique e Angola, resultando a conferência da iniciativa do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que em agosto de 2022 reuniu os líderes de outros dez países na "Declaração de Maputo sobre a Floresta de Miombo", para promover uma abordagem comum para a "Gestão Sustentável e Integrada das Florestas do Miombo e a Proteção da Bacia do Grande Zambeze".

Segundo a organização, esta conferência, que contará com a presença de membros do congresso norte-americano e dos parlamentos africanos, pretende promover oportunidades de investimentos no quadro da implementação da Declaração de Maputo, visando o alcance das metas sobre as mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável integrado.

PAÍS

O Tribunal de Portimão inicia hoje o julgamento de um casal suspeito de matar uma jovem de 19 anos, em abril de 2023, à porta de um bar em Albufeira, no distrito de Faro.

A jovem morreu há precisamente um ano e depois de ter sido esfaqueada pelo casal junto a um bar na rua da Oura, em Albufeira, zona conhecida pela intensa vida noturna, disse na altura fonte policial à Lusa.

A mesma fonte precisou que foi utilizada uma faca na agressão, que entretanto foi recuperada.

O casal suspeito foi detido no mesmo dia.

***

O Tribunal de Coimbra vai começar hoje a julgar um empresário de 57 anos acusado de tentar matar quatro pessoas, entre as quais a mulher, em 01 de maio de 2023, em Cernache.

O empresário é acusado de ter disparado contra dois homens e duas mulheres junto à empresa de que era sócio-gerente, num ato para o qual a acusação do Ministério Público (MP) não aponta uma motivação.

Segundo a acusação a que a agência Lusa teve acesso, os alegados crimes ocorreram no final da tarde de 01 de maio de 2023, depois de uma reunião que a então mulher do arguido teve nas instalações da empresa, com outros três associados (dois homens e uma mulher) de uma entidade que promovia e organizava caminhadas em Coimbra.

No fim da reunião, o arguido terá surgido nas instalações munido de uma caçadeira semiautomática, depois de ter estado num convívio "com os seus companheiros de caça", e começou a disparar contra aquelas quatro pessoas, explicitou o Ministério Público.

O arguido ter-se-á posto em fuga e, já na sua residência, tentou matar-se, com recurso a uma arma de fogo.

O empresário encontra-se preso preventivamente e está acusado de quatro crimes de tentativa de homicídio e de um crime de detenção de arma proibida.

SOCIEDADE

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) entrega hoje na Assembleia da República quatro petições sobre condições de trabalho, precariedade, aposentação e carreira docente, que serão debatidas em plenário.

A Fenprof iniciou a recolha de assinaturas durante o período de pré-campanha e na campanha eleitoral, tendo ultrapassado as assinaturas necessárias para serem debatidas no plenário do parlamento.

A petição relacionada com recuperação do tempo de serviço reúne cerca de 19 mil assinaturas, seguindo-se o abaixo-assinado sobre o regime de aposentação, os horários de trabalho e, finalmente, o combate à precariedade, que ultrapassou as 13 mil assinaturas, segundo a Fenprof.

Os subscritores pedem à Assembleia da República que aprove iniciativas que permitam recuperar os seis anos, seis meses e 23 dias "de forma faseada, em três anos sucessivos, a iniciar desde já".

O novo Governo anunciou que pretende devolver esse tempo de serviço ao longo de cinco anos, 20% ao ano, tendo a Fenprof alertado que quer uma recuperação mais rápida (33% ao ano).