Luís Montenegro promete cooperação ao PSD-Madeira

O presidente nacional do PSD, que não vem ao Congresso por estar em visita oficial a Cabo Verde, falou aos congressistas através de uma mensagem gravada em vídeo.

Luís Montenegro desejou “boa sorte” a Miguel Albuquerque e prometeu “espírito de cooperação” à estrutura regional do partido.

O objectivo é que os social-democratas madeirenses e o PSD “continuem a ser um farol de orientação para as políticas do PSD”, a nível nacional, no caminho da justiça social.

Vestindo as vestes de primeiro-ministro, Montenegro prometeu empenhar-se no aprofundamento da autonomia, algo que, garantiu, sempre fez, nomeadamente como presidente do grupo parlamentar do PSD, na Assembleia da República.