JPP acusa Governo Regional de falta de vontade política para apoiar bananicultores

O Juntos Pelo Povo descreve como "caricato" a decisão da GESBA - Empresa de Gestão do Sector da Banana pagar mais cinco cêntimos por quilo de banana entregue directamente nos centros de recolha, depois de os partidos que compõem o Governo Regional terem chumbado "as sucessivas propostas apresentadas pelo JPP para o aumento do pagamento da banana".

Para o partido da oposição, a medida demonstra que a vontade política dos governantes para apoiar os agricultores "só aparece quando chegam as eleições".

O "mísero" aumento agora anunciado, refere o JPP em nota emitida, "comprova que existe margem para o aumento do preço ao produtor, as é preciso que exista vontade política dos governantes e essa só aparece quando chegam as eleições".

O partido alerta que, conforme tem defendido nos últimos anos, "há necessidade de aumentar o preço e de contratar mais operacionais", mas "não é com esmolas anunciadas em campanha eleitoral que os problemas dos produtores serão resolvidos".