Fazer a Diferença

Nova campanha eleitoral, velhos hábitos…

Uns prometem fazer aquilo que nunca foi feito, porque não quiseram fazê-lo. Um ferry que estava garantido e ia ser custeado pelo Governo da República, mas que nunca navegou e que, afinal, terá que ser pago pela Região. Uma descida de impostos que já podia ter sido feita, mas não foi, porque quem agora a promete votou contra a mesma há cerca de 2 meses e quando estava no Governo Regional. Um combate à falta de transparência e de ética na gestão da coisa pública no qual nunca verdadeiramente se empenharam e para o qual nada contribuíram.

Outros prometem fazer aquilo que não pode ser feito, ou não têm competência legal para fazer. Efectuar cirurgias todos os dias do ano e 24 horas por dia, pagando-as a preço de saldo. Descer o IRC à margem da lei, ou à boleia de uma (já anunciada) descida da taxa de IRC nacional, que terá efeitos automáticos na taxa regional. Eliminar impostos à revelia da competência reservada/exclusiva da Assembleia da República, ou cuja eliminação já foi anunciada pelo Governo da República.

Por último, alguns prometem tudo, a todos. Ora prometem resolver agora os problemas deixados pelos Governos que integraram ou sustentaram, e pelos quais também são responsáveis. Ora garantem estar indisponíveis para quaisquer acordos de governação e/ou para aceitar “tachos”, apesar de terem manifestado disponibilidade para se “humilharem” em troca de um qualquer lugar, ou papel, nos recém empossados Governos da República e dos Açores

São promessas (e contradições) para todos os gostos e de todos os feitios.

Ora, porque a Madeira e os Madeirenses merecem melhor e mais respeito, a Iniciativa Liberal, tal como fez nas anteriores eleições, não entrará no campeonato das promessas demagógicas e mirabolantes, que são colocadas na gaveta ou subvertidas após a noite das eleições. E também não entrará em ataques (ou julgamentos) pessoais e/ou de carácter, nem perderá tempo a discutir (ou a tentar aproveitar) casos e/ou decisões judiciais.

Queremos e vamos, apenas, apresentar e discutir as nossas propostas e tentar demonstrar que as soluções que defendemos são as melhores, e aquelas que podem, realmente, mudar Portugal e a Madeira e a forma de fazer política.

E porque não corremos por cargos, nem nos queremos servir da política e da Madeira, nunca abicaremos dos nossos princípios e das nossas propostas essenciais, em troco de contrapartidas de qualquer espécie.

Assim, a Iniciativa Liberal não estará disponível para entendimentos com um Governo incompatível com a sua matriz ideológica, nomeadamente, uma qualquer gerigonça de esquerda, ou que não acolha as propostas que a mesma considera inegociáveis. Nem, tão pouco, com qualquer Governo cuja composição contrarie os princípios de ordem ética e de legitimidade para o desempenho de cargos políticos, que a mesma tem coerentemente (e independentemente das cores partidárias) defendido na República e na Madeira.

De qualquer forma, tudo faremos para que o Governo que venha a ser escolhido pelos Madeirenses, e que, por isso, terá direito a governar, seja forçado (no âmbito do normal diálogo democrático) a aplicar algumas das medidas defendidas pela mesma, na certeza que, com isso, estaremos a contribuir para o desenvolvimento e para o futuro da Região e dos nossos Jovens.

Com ideias novas e com novos princípios, é possível Fazer a Diferença!!