JPP acusa Albuquerque de falhar aumento salarial prometido aos bombeiros

Miguel Albuquerque “esqueceu-se” de "assumir a sua responsabilidade" em relação à actualização salarial dos bombeiros, acusou hoje Lina Pereira.

A presidente do Juntos Pelo Povo (JPP) considera que ao demitir-se sem permitir que "o Orçamento para 2024, documento que já estava agendado para discussão na Assembleia Legislativa da Madeira, fosse aprovado", o líder do executivo PSD/CDS-PP (agora em gestão) fez com que os bombeiros continuem sem a actualização salarial. "Medida que os mesmos aguardam há anos", sublinha Lina Pereira.

“'Esqueceu-se' Albuquerque de assumir a sua responsabilidade nesta matéria com a promessa de que o pagamento dos salários será com retroactivos (...). Será que estes profissionais podem pagar os aumentos das suas despesas, a partir do próximo orçamento, com 'retroativos'?", questiona Lina Pereira.

A líder do JPP vai mais longe e diz que "este Governo PSD demonstra a alienação perante as fortes dificuldades pelas quais passam milhares de famílias madeirenses, incluindo os bombeiros".

"Para o JPP, esta é mais uma situação que comprova o facto das agendas partidárias do PSD/CDS e PAN se sobreporem àquilo que é a valorização destes profissionais, tal como já alertamos várias vezes", conclui.