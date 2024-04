Câmara Municipal do Funchal acusa JPP de mentir "despudoradamente"

Em nota enviada à comunicação social, a Câmara Municipal do Funchal acusa o Juntos Pelo Povo (JPP) de mentir "despudoradamente" sobre o facto da presidente da autarquia, Cristina Pedra, esconder despesas de viagens de Pedro Calado.

"Ao contrário do que afirma o JPP e o seu líder parlamentar, mais uma vez falsamente, na sua habitual deriva populista e demagógica, a Câmara Municipal do Funchal não esconde, nem tem qualquer motivo para esconder seja o que for, muito menos viagens de trabalho e respectivos custos, que só para quem pretende manipular a opinião pública pode considerar de "luxuosas", como se este tipo de viagens não estivessem obrigadas a um apertado conjunto de regras, decorrente da lei em vigor, seja nesta ou em qualquer outra autarquia, nomeadamente por parte do Tribunal de Contas", esclarece a autarquia.

A edilidade informa que o partido "já teve acesso a toda a documentação requerida, desde o dia 26 de Março", explicando que a "viagem a Jersey e a Londres, a convite do Mayor de Saint Helier, a propósito das comemorações do Dia de Portugal, contou com cinco pessoas na comitiva, a expensas da Câmara Municipal do Funchal, tendo acompanhado esta viagem mais duas pessoas, que viajaram às suas próprias custas".

"Nesta viagem a Jersey e a Londres, foram gastos 13.187 euros, que podem ser comprovados pelos documentos a que o JPP teve acesso", diz a autarquia.

A concluir, a edilidade conta que está "disponível para esclarecer a verdade, mas recusa-se a alimentar mais folhetins políticos, cujo único propósito, percebe-se claramente, é o de garantir placo mediático, recorrendo sistematicamente à falta de verdade".