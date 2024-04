Gritos por 'Liberdade, Liberdade...' ecoaram no CCIF

O espectáculo ‘Liberdade Liberdade...’ estreou-se, ontem, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF). Trata-se da 157.ª produção da Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF), com dramaturgia e encenação de Roberto Merino.

O espectáculo, que se realiza em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal, visa prestar uma homenagem aos 50 anos da revolução de Abril e à autonomia da Madeira, mas também a todos aqueles que de forma transversal, através dos séculos, lutaram pela liberdade e pela justiça.

‘Liberdade Liberdade...’ prossegue hoje e amanhã no CCIF, às 21h00 e às 18h00, respectivamente, seguindo depois para o Cine Teatro de Santo António (CTSA).

O espectáculo, para ver até 23 de Maio, será exibido em quatro concelhos e seis espaços da RAM, incluindo o MUDAS (Calheta), auditório John dos Passos (Ponta do Sol), Fórum Machico e Centro Cultural de Congressos do Porto Santo.