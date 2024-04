Madeira tem 676 produtores de cana-de-açúcar

A Região Autónoma da Madeira conta, actualmente, com 676 produtores de cana-de-açúcar, o número deverá aumentar, assume o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

O presidente da entidade salientou hoje durante a visita oficial do Executivo Madeirense ao ‘Madeira Festival Rum’, que acontece na Placa Central, na cidade do Funchal, que os produtores estão “com maior apetência para produzir” na sequência do aumento do apoio do Governo Regional para 0,50 euros ao quilo.

Tiago Freitas perspectiva um aumento de agricultores a se dedicarem à cana-de-açúcar, deixando outras culturas, como por exemplo da banana.