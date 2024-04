Produção de cana-de-açúcar deverá atingir 12 mil toneladas

Os produtores de rum da Madeira têm a intenção de adquirir 12 mil toneladas de cana-de-açúcar este ano. O presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira está “convencido” de que a produção vai atingir esse valor e afirma que a preocupação quanto a uma possível falta de produto é “um bom problema”.

Durante a visita oficial do Executivo Madeira ao ‘Madeira Festival Rum’, que acontece na Placa Central, na cidade do Funchal, Tiago Freitas destacou o aumento para 0,50 euros ao quilo do apoio do Governo Regional da Madeira na compra do produto, o que “dá uma maior garantia aos produtores”, lembrando, por outro lado, que a aposta também tem de partir dos engenhos: “Não pode ser só o governo”.

A safra termina a 31 de Maio, pelo que o responsável considera que “ainda é cedo” para antecipar os valores de produção, ainda assim assume-se “convicto de que vai tudo correr bem”, apontando para o valor de 12 mil toneladas.