Raúl Chorão Ramalho "deixou um cunho muito próprio", diz Eduardo Jesus

No âmbito do lançamento do Mapa Guia das obras do Arquitecto 'Raúl Chorão Ramalho' da autoria do historiador Emanuel Gaspar, que decorreu, hoje, no auditório do lnstituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, disse estarmos perante "mais um registo muito interessante".

Chorão Ramalho está presente em edifícios que têm a ver com a vida, quase desde o princípio até ao fim". Eduardo Jesus

Foi uma pessoa que soube adaptar-se muito bem às circunstâncias e, respeitando a nossa identidade, deixou um cunho muito próprio, resultante da sua imaginação e da sua criação". Eduardo Jesus

Esta publicação consiste em dois guias sobre a obra na Região deste emblemático arquitecto, um dedicado às obras na área do Funchal e outro abrangendo todo o arquipélago.

Além do autor, estiveram também presentes o Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, representado por Sofia Aleixo, que leu um pequeno depoimento emitido pelo filho, o pintor Pedro Chorão e neta Patrícia Chorão Ramalho, que não puderam estar presentes neste dia dedicado a Raúl Chorão Ramalho.