Mapa Guia das obras do arquitecto Raúl Chorão Ramalho lançado na quarta-feira

Na próxima quarta-feira, dia 17 de Abril, a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD) organiza o lançamento do Mapa Guia das obras do arquitecto Raúl Chorão Ramalho, da autoria do historiador Emanuel Gaspar.

Esta publicação consiste em dois guias sobre a obra na Região deste emblemático arquitecto, um dedicado às obras na área do Funchal e outro abrangendo todo o arquipélago.

A cerimónia decorrerá no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira IP-RAM, pelas 16 horas, e será presidida pelo Secretário do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Além do autor, estarão também presentes o Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitectos, representado por Sofia Aleixo, que lerá um pequeno depoimento emitido pelo filho, o pintor Pedro Chorão e neta Patrícia Chorão Ramalho, que não poderão estar presentes neste dia dedicado a Raúl Chorão Ramalho.