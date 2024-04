Recuo é uma "questão de justiça"

“É sem dúvida alguma uma questão de justiça que foi reposta”. Foi desta maneira que o secretário Regional de Turismo e Cultura reagiu ao recuo da Inspeção-Geral das Finanças na questão da implementação de um limite ao valor da taxa XP para fins de reembolso do Subsídio de Mobilidade. “Sem qualquer alteração legislativa não é possível alterar as regras do reembolso”, lembrou Eduardo Jesus.

“Nós congratulamo-nos por ter sido atendida a nossa reivindicação e a nossa exigência para que se voltasse à normalidade deste processo, foi sempre isto que nós referimos desde a primeira hora e por isso estamos satisfeitos com este desfecho e esperamos que alguma tranquilidade seja trazida ao sector e que os procedimentos sejam respeitados e que qualquer alteração resulte sempre de uma mudança no enquadramento legal e não de uma mera interpretação que possa existir deste ou daquele, ou de qualquer entidade envolvida neste processo”, declarou o secretário.