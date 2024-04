O desconvite a Patrícia Dantas para o Ministério da Finanças será algo de inédito na vida da Madeira?

Patrícia Dantas, ex-deputada eleita pelo PSD pelo círculo eleitoral da Madeira, foi convidada pelo seu ex-líder parlamentar, para sua adjunta, agora, como Ministro das Finanças. Mas, no dia seguinte e perante as notícias que vieram recordar que a madeirense está a ser julgada num processo de fraude na obtenção de subsídio, o convite foi retirado.

Na sequência disso, muitos foram os comentários em redes sociais, blogs e até sites, que se dizem informativos. A maior parte deles é negativa para Patrícia Dantas e há até quem fale em vergonha com toda a situação. Mas será o desconvite à ex-deputada algo de inédito na vida da Madeira?

Para tentarmos ficar com uma ideia dos convites e desconvites na vida madeirense, nos seus vários sectores, recorremos aos arquivos da imprensa regional. Tentámos encontrar notícias sobre a retirada de convites a pessoas, com impacto social. O levantamento feito não foi exaustivo. Demos prioridade à abrangência temporal. Nota, ainda para facto de o levantamento sair prejudicado pela má qualidade de impressão das edições antigas, o que nos dificultou a identificação de casos.

Por tudo isto, os casos que vamos revelar são aqui deixados a título de exemplo.

A notícia mais antiga que encontrámos sobre um desconvite foi publicada no jornal A Ordem, no dia 28 de Maio de 1856.

Tudo começou com a decisão do presidente da Câmara do Funchal ao querer convidar as pessoas para segurarem as varas do pálio, na procissão do Corpo de Deus.

Ora, os convidados – comodoros – das treze ordens de Cristo, de Aviz e da Conceição – não se entenderam sobre a ordem que deveriam ocupar. “Chegando isto ao conhecimento do sr. presidente da câmara e ao dos cavalheiros convidados resultou que muitos destes pediram escusa e sr. presidente da câmara assentou na véspera do dia da procissão retirar o convite que havia feito, sob pretexto de não haver oito cavalheiros com as mesmas distinções e da mesma posição social que pegassem as varas do pálio.”

A decisão de Fidélio de Freitas Branco foi muito criticada, considerada anacrónica e fundada em regras pré-Carta Constitucional Monárquica.

Mais de um século depois, em 1991, a Associação de Futebol do Funchal foi desconvidada para um encontro de associações, em Braga, por ter defendido a permanência de um clube madeirense na primeira divisão, contrariando o agrupamento de clubes em que se encontrava.

Em 1999, foi a ACIF liderada por Anthony Miles quem retirou um convite a Ferraz da Costa, anterior presidente da CIP, para estar presente num jantar da Associação. Na altura, isso foi atribuído ao facto de Alberto João Jardim não ter gostado de um comentário de Ferraz da Costa sobre o Aeroporto da Madeira. O presidente da ACIF veio, depois, garantir que a decisão nada teve de político. Mas a dúvida subsistiu.

Em 2005, o desconvite foi no interior do PSD, com dois protagonistas, hoje comentadores de televisão.

O PSD-Madeira, liderado por Alberto João Jardim, e o nacional, por Marques Mendes, está às avessas. A retaliação do Funchal foi desconvidar o líder nacional, que já tinha confirmado a presença na Festa do Chão da Lagoa.

No mesmo ano, Rosa Mota foi desconvidada pela Câmara da Ponta do Sol para participar no circuito de atletismo entre a Madalena do Mar e a Ponta do Sol. A antiga atleta esteve, na mesma, no evento.

Aliás, nesse ano e no anterior, os desconvites eram regra. A esse propósito, João Isaque Ladeira escreveu uma Carta do Leitor, publicada no dia 19 de Janeiro, intitulada ‘Tsunami’, que recomendamos a leitura.

Em 2006, atletas do do Porto Santo foram desconvidados do Pro-Am do Open da Madeira em Golfe. O Clube de Golf do Santo da Serra alegou que todo o quadro competitivo do Porto Santo Golf ser “ilegal”.

Em 2008, nas freguesias de Santana, Faial e Ilha, vários convidados para serem padrinhos de crismas viram-lhes ser retirado o convite. Na altura, o DIÁRIO explicou: “O padre Rui, pároco de Santana, Ilha e Faial, segue à risca as indicações doutrinais da igreja e impede que divorciados que voltaram a casar, e casados pelo civil, possam ser padrinhos.”

Em 2011, Hélder Spínola, foi desconvidado pela UMa para uma iniciativa, envolvendo entidades oficias, por ser candidato pelo PND.

Em Fevereiro de 2012, a escola da Ribeira Brava retirou o convite, que havia formulado aos partidos políticos, para terem um representante no debate sobre o futuro da instituição.

"O Governo Regional, através da Secretariada Educação, que, por sua vez, se vez representar pelo Adjunto de Jaime Manuel Freitas, revela não querer que os políticos participassem num debate sobre a futura Escola da Ribeira Brava.”

“Na prática, o Governo proibiu a escola de contar no debate com os dirigentes de vários partidos, que convidou há cerca de duas semanas”

Assim noticiou o DIÁRIO, na sua edição de 12 de Fevereiro.

Mais recentemente, a 10 de Março de 2021, o artista conhecido como Rigo 23 veio afirmar publicamente ter sido desconvidado pela Câmara Municipal do Funchal para ser comissário da candidatura do Funchal Capital Europeia. A autarquia vei negar, mas ficou a ideia do desconvite.

O último grande desconvite aconteceu no final de 2023. Miguel Albuquerque convidou Humberto Vasconcelos para continuar no Governo Regional, na pasta da Agricultura, mas, no dia seguinte retirou o convite. Humberto Vasconcelos nunca confirmou, mas também não negou. Mas é seguro que o relatado é verdadeiro.

Apesar de não ter acontecido na Madeira, há um desconvite que merece ser aqui referido.

Em Julho de 2022, o presidente do Brasil desconvidou um encontro que tinha marcado com o presidente português, no Brasil.

Vejamos como a CNN Portugal noticiou o caso: “O presidente do Brasil Jair Bolsonaro decidiu desmarcar o almoço que tinha previsto com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, na próxima segunda-feira em Brasília.

Segundo apurou a CNN Brasil, o cancelamento aconteceu depois de Marcelo ter confirmado um encontro com ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo domingo em São Paulo. Lula é o principal adversário de Bolsonaro na eleição deste ano, em Outubro.

‘Ele teria uma reunião com o Lula. Resolvi cancelar o almoço que ele teria comigo, bem como toda a programação’, justificou o presidente brasileiro à CNN Brasil, após ter sido questionado acerca deste cancelamento.

Como ficou aqui demonstrado, os desconvites não são raros na sociedade, nomeadamente, na madeirense. São um incómodo, são motivo de polémicas, pouco cordiais… mas não uma anormalidade.

Assim, é falso que Patrícia Dantas tenha sido alvo de algo vergonhoso ao ser desconvidada. Embaraçoso, talvez.

Uma nota final para ficar claro que aqui não foi analisada a razão do desconvite à ex-deputada madeirense, apenas o facto de ter havido a retirada do convite, um dia depois de realizado.