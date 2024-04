Imprensa nacional destaca "nomeação polémica" de Patrícia Dantas

Bom dia. O Correio da Manhã destaca hoje na sua primeira página a nova adjunta das Finanças, Patrícia Dantas, que é suspeita de emitir facturas falsas para obter fundos europeus. A notícia de que a ex-deputada social-democrata iria ser adjunta de Joaquim Sarmento foi avançada pelo DIÁRIO de Notícias da Madeira na sua edição impressa do passado domingo.

Veja esta e outras capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Nomeação polémica. Ministro contrata acusada de fraude. Nova adjunta das Finanças suspeita de emitir faturas falsas para obter fundos europeus"

- "Famalicão-Sporting. Amorim quer matar esperança dos rivais"

- "FC Porto. UEFA aperta contas do dragão"

- "Decisão europeia. Benfica com motivação extra em Marselha"

- "Impostos. Descida do IRS com impacto a partir de junho"

- "Mais custos. Conta da luz sobe para pagar tarifa social"

- "Igreja católica. Padre amigo de Ventura ilibado de abusos"

- "Perigo. 249 salvamentos nas praias em 3 dias de calor"

- "Penalva do Castelo. Menina de três meses morre em creche"

Público:

- "Caso Sócrates. Falsificação associada à casa de Paris prescreve em agosto"

- "Médio Oriente. Ocidente pede contenção na resposta de Israel ao Irão"

- "Estabilidade. Governo vê margem orçamental reduzida a 800 milhões"

- "Parkinson. Anticorpo abranda progressão motora da doença em alguns pacientes"

- "Tiago Rodrigues: 'A forma como vejo a política e imagino o teatro é muito marcada pelo 25 de abril'"

- "Diferendos fiscais. Pequenos contribuintes vão ter apoio gratuito"

- "Entrevista. A única opção é mudar, mais do mesmo não serve. António Vitorino fala sobre o futuro da União Europeia"

- "Direito de resposta. Funcionários suspeitos de violar concurso de 2,2 milhões"

Jornal de Notícias:

- "Professores em falta duplicam num ano"

- "Odisseia dos portugueses na fuga do Irão"

- "Cada vez mais praias garantem vigilância fora da época balnear"

- "Programa de Estabilidade. Carga fiscal não baixa em 2024"

- "Sporting. 'Xeque ao título só quando tivermos a taça na mão' [Rúben Amorim]"

- "FC Porto. Pinto da Costa. Líder assegura que fair play financeiro está a ser cumprido"

- "Villas-Boas. Candidato abre a porta à entrada de Zubizarreta"

- "Guarda-redes Diogo Costa travado por rotura muscular"

- "Câmara de Matosinhos quer montar laboratório no espaço do Raf Park"

- "Gaia. Luso-russo geria fraudes informáticas a partir de apartamento"

- "Polémica. Passos Coelho desfere ataque a Montenegro e Paulo Portas"

- "Porto. Shopping Dallas votado ao abandono há 25 anos"

- "Streaming. Mais de 50% utilizam internet para ver TV ou vídeos"

Diário de Notícias:

- "Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde do PS: 'Não vejo no programa do Governo nenhuma ameaça à continuidade do SNS'"

- "A estratégia 'comum' luso-espanhola para aproveitar os fundos europeus"

- "Israel confirma que vai responder ao Irão"

- "Vicente Valentim, cientista político: 'As ideias radicais já existiam em Portugal, era só uma questão de aparecer alguém que as mobilizasse'"

- "Direitas. Passos Coelho faz acerto de contas pré-presidencial com Paulo Portas"

- "Programa de estabilidade. Carga fiscal não baixa em 2024 com o Orçamento de Medina, prevê o Governo"

- "Estratégia. 'Bote Fé no Brasil'. Lula da Silva cria slogan para atrair evangélicos"

inevitável:

- "imperativo. Aquecimento global. A crise climática e o futuro da espécie"

- "Israel pondera retaliação 'dolorosa' contra Irão"

- "Programa de estabilidade. Governo prevê excedente de 0,3% e crescimento de 1,5%"

Negócios:

- "16 comboios de alta velocidade vão custar 520 milhões à CP"

- "Cenário que Medina deixou previa o dobro do excedente"

- "Autarquias. Lisboa quer duplicar taxa turística para 4 euros"

- "Médio Oriente. Ataque do Irão passou ao lado do petróleo"

- "Produção. Automóvel teve melhor 1.º trimestre de sempre"

- "Supervisão. Centeno deverá entregar registo cripto à CMVM"

- "Radar África. Angola está amarrada ao pagamento da dívida"

O Jornal Económico:

- "Efacec prevê duplicar receitas para 300 milhões este ano"

- "Portugal entra no top-10 de destinos para compra de casas de luxo por estrangeiros"

- "'A UE deveria apoiar melhor os países que pretender aderir, com apoio tangível' [Mary Hopkins, investigadora associada da Freedom House para a Europa e a Eurásia]"

- "Governo aponta para excedente em 2024 superior ao de Medina"

- "Perto de dois milhões de contribuintes já entregaram a declaração do IRS"

- "Topo da Agenda: FMI, PIB da China e índice ZEW [índice de sentimento económico alemão]"

Record:

- "Famalicão-Sporting. 'Temos de matar a esperança dos outros', Amorim quer o Benfica a 7 pontos de distância"

- "FC Porto. Sánchez, Jaime, Franco e Martínez encostados"

- "FC Porto. Clássico com o Sporting em risco. Diogo Costa de fora entre 2 a 4 semanas"

- "FC Porto. Nova falha no 'fair-play' financeiro. SAD na mira da UEFA"

- "Arbitragem. CA critica VAR do Estoril-FC Porto. Em causa o penálti revertido sobre Francisco Conceição"

- "Benfica. 'Sonho com a Champions', João Neves pretende imitar referências da formação"

- "Lima diz que Hernâni o lesionou de propósito. Recorda ausência na final de Viena em 1990 e acusa ex-colega"

O Jogo:

- "FC Porto. Diogo é baixa na Taça. Lesão muscular afasta-o das balizas pelo menos duas semanas"

- "Fair-play financeiro entra na campanha. SAD e Pinto da Costa negam alegado incumprimento, André Villas-Boas mostra-se preocupado"

- "Sporting-Famalicão. Amorim quer pintar o sete. Treinador leonino espera alargar vantagem na liderança. 'Temos de matar as esperanças dos rivais'"

- "Leões não desistem de Debast, Arsenal faz mira a Diomande"

- "Benfica. 'Ir longe só depende de nós'. João Neves sonha com a 'Champions', mas agora aposta na Liga Europa"

- "Kokçu bateu máximos no regresso à titularidade"

- "Boavista. Ricardo Paiva em risco. Vítor Murta procura substituto para os últimos jogos"

- "Vizela-Chaves 0-1. Flavienses entregam a lanterna. Jogo de aflitos terminou com troca de lugares"

A Bola:

- "Kokçu um homem numa missão. Perdoado por Schmidt e pela Luz, foi o melhor em campo com o Moreirense, mas ainda não sorriu"

- "Famalicão-Sporting. 'Xeque-mate só com a Taça na mão', Amorim"

- "FC Porto. 'Fair-play' financeiro volta a pairar sobre o dragão"

- "Bola ao Centro. 'Queiroz e eu somos como duas peças de lego' [treinador Nelo Vingada]"