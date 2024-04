Troca de placas assinala primeira passagem do navio Scarlet Lady pela Madeira

Como habitualmente acontece sempre que um navio faz escala, pela primeira vez, no porto do Funchal, a passagem do Scarlet Lady pela Madeira teve honra de boas-vindas e troca de placas entre os responsáveis regionais e o comandante do navio.

Conforme revela a Administração dos Portos da Madeira (APRAM), em comunicado divulgado esta tarde, o comandante do Scarlet Lady, o venezuelano Aris Jose Medina Morales, recebeu hoje a presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, bem como o agente do navio, Jorge Welsh, "para a habitual apresentação de cumprimentos e troca de placas, assinalando a primeira escala deste navio no Porto do Funchal".

Depois desse primeiro momento de troca de cumprimentos, seguiu-se uma visita ao navio que incluiu também um grupo de agentes de viagem da Região.

"O actual comandante do Scarlet Lady era quem estava no comando do Valiant Lady, quando este navio fez a primeira escala na Madeira, a 21 de Outubro de 2022", revela a mesma fonte.