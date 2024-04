III Feira do Livro de Santa Cruz terá como convidada a jornalista Filipa Leal

A Feira do Livro de Santa Cruz, que terá a sua terceira edição de 23 a 28 de Abril, terá como convidada a poeta e jornalista Filipa Leal, que pretende apresentar um "hino à literatura" nas suas diversas formas e manifestações.

"Filipa Leal incorpora na sua poesia tudo isto, porque a sua obra devolve-nos um retrato das nossas inquietações, mas também das pequenas e grandes maravilhas, dos pequenos e grandes desastres, das alegrias, das perdas, das desilusões e novamente da esperança, tornando-os numa espécie de máquina que nos desdobra e que, dessa forma, nos devolve, com eficácia, a nossa própria imagem", pode ler-se na nota da organização.

"É uma poesia do quotidiano, dos dramas de várias gerações, da Europa e da sua desilusão, da guerra, do desemprego, do medo do escuro, do luto, da infância como lugar perene, mas também da alegria e da esperança. Enfim, da vida e de tudo o que ela encerra".

Por isso, e pedindo de empréstimo uma frase do Poema 'Vem à Quinta Feira,' do livro homónimo de Filipa Leal, “ouvir é a maneira mais pura de calar”, a organização pretender transformar Cantar na maneira mais pura de Contar, tornando a III Feira do Livro de Santa Cruz "o mesmo lugar de espanto e de questionamento da poesia, da literatura, da música, do cinema, da arte em geral como lugar de salvação e revolução".

Dessa forma, a Feira volta a associar-se às celebrações do 25 de Abril, "em comemoração, mas também em lucidez e exigência de um tempo melhor" no em que a Revolução de Abril celebra os seus 50 anos.