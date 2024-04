Valter Hugo Mãe regressa à Madeira

‘Um manifesto de lealdade e resiliência’. É assim resumida numa linha a nova obra de Valter Hugo Mãe, escritor que tem novo encontro marcado com os madeirenses no dia 26 pelas 19h15 no âmbito da III Feira do Livro de Santa Cruz. O evento decorre de 23 a 28 deste mês na Promenade dos Reis Magos. Será a terceira apresentação de ‘Deus na Escuridão’ na ilha, depois do seu autor ter estado em Março na Feira do Livro do Funchal e na Igreja do Campanário.

‘Deus na Escuridão’ é a mais recente obra do escritor multipremiado. ‘Contra mim’ foi Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores; ‘a máquina de fazer espanhóis’ venceu o Prémio Oceanos, e ‘o remorso de baltazar serapião’ deu-lhe o Prémio Literário José Saramago. A par destes romances, escreveu neste género ‘As doenças do Brasil’, ‘Homens imprudentemente poéticos’, ‘A Desumanização’, ‘O filho de mil homens’, ‘o apocalipse dos trabalhadores’ e ‘o nosso reino’. Os quatro títulos que estão em minúsculas integram uma fase da sua escrita em que escolheu escrever sem maiúsculas. Num outro campo, rotulados para todas as idades, são seus também os títulos ‘Contos de cães e maus lobos’, ‘O paraíso são os outros’, ‘As mais belas coisas do mundo’, ‘Serei sempre o teu abrigo’ e ‘A minha mãe é a minha filha’. Valter Hugo Mãe escreve ainda poesia, tem uma série de livros editados. O mais recente e que reúne a sua obra poética intitula-se ‘Publicação da mortalidade’.

‘Deus na Escuridão’, editado em Janeiro deste ano, tem como pano de fundo a Madeira, o Campanário onde viveu a senhora que inspirou esta história e a personagem central ‘Luisinha do Guerra’. É a história de dois irmãos e da necessidade de cuidar de alguém.

«Deus é exactamente como as mães. Liberta Seus filhos e haverá de buscá-los eternamente. Passará todo o tempo de coração pequeno à espera, espiando todos os sinais que Lhe anunciem a presença, o regresso dos filhos.» A partir deste excerto diz a sinopse em poucas linhas e em jeito de convite, que este livro “explora a ideia de que amar é sempre um sentimento que se exerce na escuridão”, sem garantias. “A dúvida está em saber se os irmãos podem amar como as mães que, por sua vez, amam como Deus”, lê-se.

Valter Hugo Mãe é um escritor português nascido em 1971 em Angola. Cresceu em Paços de Ferreira, tendo mais tarde escolhido para viver Vila do Conde. É licenciado em Direito, tem uma pós-graduação em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É músico, editor, artista plástico e foi também apresentador, mas é na escrita que mais se destaca, sendo hoje um dos nomes mais marcantes no panorama da literatura portuguesa. A sua obra está já publicada em diversos países, entre eles Brasil, Alemanha, Espanha, França e Croácia.

É um dos convidados maiores da Feira do Livro de Santa Cruz, que este ano tem como figura principal a poetisa Filipa Leal e como mote ‘Cantar é a maneira mais pura de contar’. Da programação merecem destaque, além da apresentação de ‘Deus na Escuridão’, o concerto de Mafalda Veiga no dia 24 de Abril, a assinalar a Revolução dos Cravos, e Lua Caiano em concerto ilustrado com Vanessa Câmara no dia 27.

Cerca de 600 crianças das escolas do concelho de Santa Cruz vão marcar presença nos seis dias da Feira do Livro, reforçando assim a ligação desta iniciativa às instituições de ensino.