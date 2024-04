Funchal cria Percurso da Biodiversidade no Parque Ecológico

O Parque Ecológico do Funchal (PECOF) dispõe de um 'Percurso da Biodiversidade'. Trata-se de um espaço temático, com uma área de 2300 m², oferecendo aos visitantes a oportunidade de observar e conhecer de perto 50 espécies da flora da ilha da Madeira, conforme revela a vereadora do Ambiente, na Câmara Municipal do Funchal, Nádia Coelho.

À margem de uma visita realizada, esta quarta-feira, e que contou com mais de 50 alunos do Externato Apresentação de Maria, a vereadora refere que, “a área serve de palco para diversas atividades de educação ambiental, como jogos temáticos para crianças e visitas guiadas para o público em geral”. Ao longo do percurso, foram instalados painéis informativos sobre a flora e fauna local, promovendo a sensibilização para a importância da conservação da natureza.

“Este espaço convida os visitantes a um passeio lúdico e pedagógico no Parque Ecológico do Funchal, proporcionando a oportunidade de conhecer e apreciar a riqueza florística e faunística do concelho do Funchal”, realçou a autarca.

Paralelamente a esta iniciativa, Câmara Municipal do Funchal também assinalou, hoje, o Dia Internacional da Apreciação dos Morcegos, com o objetivo de alertar o público para a importância ecológica dos morcegos de modo a combater os mitos e crenças negativas que estão muitas vezes associados a estas espécies.

O Parque Ecológico, nos últimos dois anos, desenvolveu um projeto pioneiro no arquipélago da Madeira, com o objetivo de conservar as três espécies de morcegos existentes através da instalação de caixas abrigo em diferentes habitats. Passados dois anos, refere Nádia Coelho, “verificou-se a ocupação de 5 abrigos, estes resultados vêm confirmar a possibilidade de utilizar esta metodologia na conservação destas espécies”.

O projeto contou com a colaboração ativa de uma turma do 8º ano da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia. Os alunos desenvolveram um trabalho de campo no parque, monitorizando as caixas e realizando ações de sensibilização na escola.