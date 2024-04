Pagamento de percursos pedestres não avança para já

Miguel Albuquerque disse hoje que o Governo Regional em gestão não pode implementar algumas das medidas que já haviam sido anunciadas por Rafaela Fernandes no tocante à gestão dos fluxos de pessoas em espaços turísticos e nos percursos pedestres da Região, nomeadamente a questão do pagamento do acesso a estes últimos.

Há cerca de duas semanas, a secretária regional de Agricultura e Ambiente anunciava o pagamento de 2 euros em alguns percursos do Rabaçal e nos Balcões (Ribeiro Frio), bem como no acesso ao Pico do Areeiro, apontando a enteada em vigor para muito breve, como uma forma de solucionar os constrangimentos que têm sido notados com a muita procura. Mas, afinal, a medida terá de aguardar por um novo Governo Regional, que sairá das eleições antecipadas marcadas para 26 de Maio.

Foi à margem da cerimónia da entrega dos prémios de mérito aos alunos da Escola Básica Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, que o presidente do Governo em gestão fez saber aos jornalistas desse revés.

Miguel Albuquerque garante, ainda assim, que a reorganização dos espaços avança já. Nesse âmbito, inclui-se, por exemplo, a limitação no acesso ao Pico do Areeiro pir parte de viaturas de aluguer.

O ainda chefe do Executivo demissionário insiste que a Madeira não tem excesso de turismo, precisa sim de reorganização dos fluxos de pessoas, nos espaços de grande atractividade. Nesse conjunto de medidas inclui-se a criação de mais estacionamentos.