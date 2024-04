APRAM e AIDACruises plantam árvores no Parque Ecológico do Funchal

Trata-se de uma acção simbólica que vai decorrer no Parque Ecológico do Funchal. A AIDAcruises junta-se à APRAM para uma plantação de árvores esta segunda-feira, 15 de Abril, pelas 11 horas, na Casa da Ribeira das Cales.

A acção, em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal e com a companhia AIDA Cruises, conta com a presença da presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, com a vereadora da CMF com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, e com o comandante do AIDAcosma, Thommy Möller.

De acordo com nota à imprensa, esta "iniciativa simbólica está enquadrada na política de sustentabilidade ambiental da APRAM, e pretende assinalar o início de um conjunto de ações programadas, marcando a abertura e o encerramento da época de cruzeiros no Funchal, reforçando assim o compromisso da APRAM e da indústria dos cruzeiros com o ambiente e a sustentabilidade da cidade".