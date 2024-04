Percursos da Levada da Fajã do Rodrigues e da Vereda da Ribeira da Janela reabertos

Os percursos pedestres classificados PR 15 - Vereda da Ribeira da Janela e PR 16 - Levada Fajã do Rodrigues já se encontram transitáveis e reabertos, depois de intervencionados nas últimas semanas.

No caso da Vereda da Ribeira da Janela, trata-se de um trilho que percorre as serras sobranceiras à freguesia que lhe empresta o nome, passando na zona do Curral Falso, acompanhando, em parte, o percurso da Levada dos Cedros, com uma extensão de 2,7 quilómetros.

Já a Levada da Fajã do Rodrigues, no concelho de São Vicente, parte do sítio das Ginjas até à madre dessa levada, junto à Ribeira do Inferno, numa extensão de 3,9 quilómetros.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), na sua página de Internet, onde ainda não consta a actualização relavtivamente aos dois percursos acima referidos, mantêm-se encerrados outros sete percursos classificados na ilha da Madeira. São eles: PR 3 - Vereda do Burro; PR 4 - Levada do Barreiro; PR 7 - Levada do Moinho; PR 10 - Levada do Furado; PR 19 - Caminho Real do Paul do Mar; PR 20 - Vereda do Jardim do Mar; PR 23 - Levada da Azenha. Encerrado há vários anos está, também, uma variante do PR 1 - Vereda do Areeiro, mais precisamente a chamada Vereda do Pico das Torres (pelo lado Este).

Parcialmente encerrados estão o PR 12 - Caminho Real da Encumeada, devido às obras em curso com vista à remodelação da Central Hidroeléctrica da Serra de Água; bem como o PR 3 - Levada do Pico Castelo, no Porto Santo, que mantém apenas transitável o troço compreendido entre a Camacha e a Capela da Graça.