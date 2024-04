APRAM e AIDA Cruises plantaram 15 árvores no Parque Ecológico do Funchal

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) deu esta segunda-feira mais um passo no reforço da sua política de sustentabilidade ambiental, através de uma acção de plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal, em conjunto com a AIDA Cruises e a Câmara Municipal do Funchal.

Esta iniciativa ambiental marca o começo de um conjunto de acções programadas, em que os Portos da Madeira e os seus parceiros pretendem contribuir activamente para a melhoria da qualidade ambiental da cidade do Funchal Paula Cabaço, presidente do conselho de administração da APRAM

"Nós sabemos o esforço e o trabalho que tem sido desenvolvido pela Autarquia do Funchal na reflorestação do Parque Ecológico, e queremos colaborar neste processo através de uma participação ativa e programada", acrescentou Paula Cabaço, explicando que a APRAM pretende que estas acções de reflorestação passem a assinalar o início e o fim da época de cruzeiros.

Este foi o primeiro momento, simbólico, mas com muito significado, que mereceu o apoio imediato da AIDA Cruises, o que demonstra bem o compromisso da APRAM e de toda a indústria de cruzeiros no ambiente, na sustentabilidade e na descarbonização. A APRAM tem a ambição de continuar a crescer em termos comerciais, mas quer que esse crescimento aconteça de uma forma sustentável, respeitando o ambiente. Paula Cabaço, presidente do conselho de administração da APRAM

A iniciativa começou com uma visita guiada ao Centro de Recepção e Interpretação do Parque Ecológico do Funchal, onde os responsáveis pela AIDA Cruises conheceram um pouco da história do Parque, a sua fauna e flora característica e a sua importância para o equilíbrio ambiental da cidade. Vicent Cofalka, comandante do AIDAcosma, mostrou-se particularmente atento às explicações, e no final sublinhou o empenho da companhia com a sustentabilidade e com a descarbonização.

"Temos um compromisso muito sério com o ambiente e com a sustentabilidade, não apenas nos investimentos que têm sido feitos na nossa frota de navios, nos equipamentos e nas práticas a bordo, mas também na forma como interagimos com os portos que visitamos", afirmou o capitão.

Um dos objectivos da AIDA Cruises é preservar paisagens, património cultural e tesouros históricos, envolvendo a população local e fortalecendo a economia local. Isto aplica-se em particular às regiões que dependem fortemente do turismo.

"Esperamos que o nosso compromisso atual e futuro seja um exemplo para o turismo sustentável. A ideia é implementar uma iniciativa ambiental conjunta e de longo prazo", sublinhou Cofalka, após plantar uma tintureira, que é planta extinta na natureza, mas que o Parque vem reintroduzindo alguns exemplares.

No total, entre tis, vinháticos, sanguinhos, tintureiras, figueiras-do-inferno, loureiros, paus-branco, perados, freixos e leitugas, foram plantadas 15 árvores nativas do Parque e algumas endémicas da Madeira.