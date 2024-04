Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Instituto Português da Qualidade juntos para "reforçar qualidade das PME"

O Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) e o Instituto Português da Qualidade (IPQ) assinaram, hoje, um memorando de entendimento com vista a acordar a criação de um ponto de consulta de normas, no âmbito da Rede Descentralizada de Consulta de Normas Portuguesas e Europeias.

O objectivo desta iniciativa conjunta é "impulsionar a competitividade e melhorar a qualidade das pequenas e médias empresas (PME) na Madeira".

A cerimónia de assinatura, realizada nas instalações do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, contou com a presença dos presidentes do IDE e do IPQ, Duarte Freitas e João Pimentel, respectivamente, que destacaram a importância desta parceria, que "permitirá aumentar a visibilidade e acessibilidade da utilização das normas pelos agentes económicos, promover o acesso a documentos normativos e facilitar o cumprimento das normas de qualidade pelas empresas da Região".

De acordo com o presidente do IDE, “a assinatura deste memorando de entendimento representa um marco significativo nesta missão que une o IDE e o IPQ, com vista à promoção e incremento da competitividade, produtividade e qualidade do tecido económico, sendo este último factor, especialmente para as PME, estratégico na diferenciação de produtos e serviços”.

"O cumprimento das normas e dos princípios da qualidade permitem o estabelecimento de uma linguagem comum e a obtenção de processos de certificação, essenciais para a entrada em novos negócios e para a internacionalização, num mundo cada vez mais exigente, competitivo e global”, vincou o responsável .

Conforme explicou o presidente do IDE, “este memorando estabelece compromissos claros de cooperação, incluindo a promoção do acesso a documentos normativos junto do sector empresarial, a criação de um ponto de consulta de normas e o intercâmbio de informações, em prol de um ambiente empresarial mais dinâmico, competitivo e orientado para a qualidade”.

Refira-se que a Madeira será a primeira região autónoma a integrar esta rede.

Duarte Freitas sublinhou ainda a importância de apostar em novas parcerias, reconhecendo plenamente “a relevância da qualidade e da conformidade normativa para o sucesso do tecido empresarial”.

O Instituto Português da Qualidade (IPQ), é um instituto público, criado em 1986 com o objectivo de assegurar a procura da qualidade de produtos e serviços para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos, aumento da competitividade das actividades económicas num contexto de progressiva liberdade de circulação de bens. Por sua vez, o IDE é o organismo coordenador de todos os apoios aos sectores secundário e terciário da economia da RAM, apostando numa gestão integrada dos instrumentos de apoio às empresas, nomeadamente no que se refere ao Investimento, ao Financiamento e ao Funcionamento.