Curso de Português para Imigrantes em Santa Luzia

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte, que tutela o pelouro da Diáspora e Migrações, entre outros, esteve, hoje, presente no Centro de Convívio de Santa Luzia, no Curso de Português, Língua Não Materna, dirigido a imigrantes residentes na Região Autónoma da Madeira.

Este curso foi dinamizado pela AADEM – Associação Amigos da Diáspora e os Emigrantes Madeirenses, cujos objectivos visam promover o desenvolvimento social, cultural, recreativo e desportivo da comunidade emigrante, tendo o apoio da CMF, via Regulamento de Apoio ao Associativismo.

Nessa iniciativa, registe-se a presença de alunos provenientes da Colômbia, Polónia, Rússia, Venezuela e Estados Unidos.

Numa cidade cada vez mais diversa e heterogénea, marcada pela intensidade dos fluxos migratórios, a aprendizagem da língua portuguesa assume um papel crucial na integração dos nossos imigrantes.

Este tipo de formações, constituem-se como uma ferramenta essencial para a participação ativa destas comunidades na sociedade local, contribuindo na integração no mercado de trabalho e também na compreensão dos valores culturais da Região.