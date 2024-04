240 alunos em visitas de estudo no Instituto para a Qualificação

Nos próximos dias 18 e 19 de abril,

O Instituto para a Qualificação vai promover, nos próximos dias 18 e 19 de Abril, visitas de estudo a cerca de 240 alunos, encarregados de educação e docentes das escolas da Região, para dar a conhecer as suas instalações e o funcionamento geral do ensino e formação profissional no Centro de Formação Profissional da Madeira e na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Os visitantes inscritos, em grupos organizados pelas escolas - especialmente de 2.º e 3.º ciclo - ou particulares, terão, também, a oportunidade de interagir com os formandos e professores, nas oficinas e salas de formação tecnológica, momento determinante para uma orientação vocacional e uma tomada de decisão mais consciente no que toca ao ensino secundário.

Nestas visitas estarão presentes alunos das escolas do Funchal, de Câmara de Lobos, Porto da Cruz, Calheta, Santa Cruz, assim como utentes do Instituto de Segurança Social da Madeira.