Estudo pioneiro sobre os presos do Estado Novo na Madeira é lançado hoje

‘Presos Políticos do Estado Novo na Madeira’ é o título do livro que vai ser lançado hoje, pelas 16 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, e que relata como a acção das polícias políticas de Salazar, na Madeira, traduziu-se em milhares de presos, alguns deles, acabaram mesmo por morrer às mãos do Regime.

Este livro, que é da autoria do jornalista Élvio Passos e do advogado João Lizardo, e é editado pelo DIÁRIO, trata-se de um estudo inédito que deita por terra teorias de proteccionismo insular por parte da polícia política. A sua apresentação estará a cargo de Cunha Rodrigues, antigo procurador-geral da República.

Estado Novo fez mais de 1.800 presos políticos na Madeira DIÁRIO edita livro da autoria do jornalista Élvio Passos e do advogado João Lizardo que é lançado a 12 de Abril

O livro tem prefácio do Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, que, no seu percurso de vida, integrou o Ministério Público, foi Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e Juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (CEDH). O posfácio é do director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

Os autores dizem esperar, com este livro, dar um contributo para que novos estudos se realizem.

Se é assinante do DIÁRIO beneficia de um preço especial para adquirir esta obra. Para isso, basta entrar em contacto connosco para o 800 200 020 ou envie-nos um email para [email protected].

Para os restantes interessados, pode proceder à compra do livro nas lojas do DIÁRIO ou através deste link: https://iniciativas.dnoticias.pt/2024/presos-politicos-do-estado-novo-na-madeira/

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Dia do Beijo - DIÁRIO promove acção com a Compra de 1 DIÁRIO, recebe 1 Beijinho (Doce tradicional de Côco com toque de cravinho) nas nossas Lojas.

- 9h30 - Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, António Saraiva, visita a Delegação da Madeira;

- 9h30 às 17h00 - Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados realiza Jornadas de Direito do Arrendamento, no Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol;

- 10h00 - Masterclass GABO apresentada pela Companhia Dançando com a Diferença, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 10h00 - JPP realiza presentação do Programa de Governo para as Regionais 2024, no Solar do Ribeirinho - Machico

- 10h10 - Conferência 'Educar para o Direito', no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo;

- 10h30 - Miguel Albuquerque preside à cerimónia de assinatura de contratos-programa entre o Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da Madeira, na Sede do Serviço Regional de Protecção Civil

- 11h00 - Miguel Albuquerque visita a 'Lume pizzaria napolitana', na Travessa dos Piornais;

- 11h00 - Apresentação do Projeto de Jogos Digitais do Serviço Municipal de Protecção Civil Funchal, na Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias.

- 11h00 - PS-Madeira promove conferência de imprensa, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira;

- 11h00 às 12h00 -Projectos Jogos Digitais do SMPC Funchal, na Escola EB1/PE - Ribeiro Domingos Dias -Caminho das Voltas;

- 11h30 - PSD Madeira visita à Fábrica Santo António, na Travessa do Forno;

- 12h00 - MPT faz entrega da lista de candidatos para as eleições Legislativa da Região Autónoma da Madeira de 2024, no Palácio da Justiça.

- 12h00 - CDU faz Entrega da lista de candidatos às Eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no Palácio da Justiça

- 12h00 às 21h00 - Viva a Cidade, da CMF

12h00 - Mercado dos Lavradores – Seca Pipas

17h00 - Rua Dr. Fernão de Ornelas – ‘Do outro lado da rua também vive gente’, pela OITO - Oficina de Ideias das Terras do Oeste

21h00 – ‘Música e dança ao luar’, pela Orquestra Imperatriz Sissi e Prestige Dance

- 13h45 às 16h15 - Garouta do Calhau realza Conferência "Os Novos Velhos"

13h45 - Abertura do Secretariado

14h15 - Sessão de Abertura c/ Mariana Pinto Cruz e Cristina Pedra

14h30 - Oradores : António Saraiva e Fátima Campos Ferreira

16h00 - Debate

16h15 - Sessão de Encerramento c/ José Manuel Rodrigues

- 14h00 - CHEGA-Madeira faz Entrega da lista candidata às eleições legislativas regionais, no Palácio de Justiça;



- 14h00 - Encontro Intergeracional "A Guerra Colonial na 1ª Pessoa ", na ala de sessões Escola Básica e Secundária D.ª Lucinda Andrade, São Vicente;



- 14h00 às 15h00 - Programa Regional da Semana da Interculturalidade - EAPN Portugal

Hora do Conto “Sem Fato de Herói” na EB1/PE da Cruz de Carvalho e Workshop de Danças do Mundo, na EB23S Dr. Ângelo Augusto da Silva - Funchal

- 14h30 - Inauguração da Exposição “Miniaturas de Outrora", no Centro Cívico do Estreito;

- 14h30 - PTP faz Entrega da lista da candidatura à Assembleia Legislativa da Madeira, no Palácio da Justiça;

- 17h30 - Conversa em torno do livro "O Padre Valente da Boaventura", no Museu de Arte Sacra do Funchal - capela de São Luís de Tolosa

- 18h00 - Exposição "Siza & Oscar: para além do mar", com a presença de Eduardo Jesus, na Fortaleza de São João Baptista do Pico

- 18h00 às 20h00 - Ordem dos Médicos da RAM realiza Recepção de Novos Médicos Internos



- 19h00 - “20 Days in Mariupol” venceu este ano o Óscar de melhor documentário.(o Filme estreia-se pela primeira vez na Madeira), com a presença de José Manuel Rodrigues, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

- 20h30 - I edição da Corrida/caminhada da Hora do Planeta, com a Entrega de prémios final a decorrer junto à meta, ao pé do Mercado Municipal de Santa Cruz

- 21h00 - Concerto Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 21h00 - Rali da Calheta:

21h00 - PEC 1 - Vila ' Coral' 1

21h35 - PEC 2 - Vila 'Coral' 2

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional para as Crianças de Rua, Dia Nacional do Ar e Dia Internacional do Voo Espacial Tripulado;

- Este é o centésimo terceiro dia do ano. Faltam 263 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1774 - A Diocese de Aveiro é criada pelo Papa Clemente XIV mediante o breve Militantis Ecclesiae gubernacula, a pedido do monarca D. José I.

1861 - Início da Guerra Civil norte-americana, com o assalto das forças confederadas (do Sul) ao Forte Sumter, na Carolina do Sul.

1918 - Grande Guerra 1914-1918. As forças alemãs tomam Armentieres, França.

1945 - Morre, com 63 anos, o 32.º Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Franklin Delano Roosevelt. Sucede-lhe o vice-presidente Harry Truman.

1961 - Abrilada. O general Botelho Moniz, então ministro da Defesa, reclama ao Presidente da República, Américo Thomaz, a destituição do presidente de Conselho de Ministros, o ditador Oliveira Salazar.

- O cosmonauta soviético Yuri Alekseyevich Gagarine é o primeiro homem em órbita em redor da Terra, a bordo da nave Vostok 1.

1985 - Ataque bombista, no Porto, causa a morte do industrial Gomes Martins.

1992 - Abertura da Eurodisney, a 30 quilómetros a leste de Paris, França.

2002 - O Presidente da Venezuela, Hugo Chávez, é deposto por um golpe militar que tem o apoio da indústria petrolífera. Regressa ao poder 48 horas depois.

2005 - O grão-mestre da Maçonaria Portuguesa António Arnaut anuncia a entrega da lista de 3.600 agentes e informadores da PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado ao Instituto dos Arquivos Nacionais - Torre do Tombo.

2007 - A Assembleia da República aprova, por unanimidade e aclamação, o projeto comum de combate à violência doméstica, associando-se a uma campanha europeia com esse objetivo.

2008 - O português João Neto conquista a medalha de ouro de -81 kg nos Campeonatos Europeus de judo, em Lisboa, ao derrotar na final o holandês Guillaume Elmont com ponto de ouro, por castigo do adversário.

2011 - Uma missão técnica da Comissão Europeia (CE), Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI), liderada por Juergen Kroeger (CE), Rasmus Rüffer (BCE) e Poul Thomsen (FMI), inicia negociações em Portugal.

2012 - Guiné-Bissau: ao início da noite, militares mandam interromper as emissões de rádio e televisão do país, são disparados tiros nas ruas de Bissau, na véspera do início da campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais no país. A Embaixada de Portugal e outras representações diplomáticas são cercadas por militares. O Presidente interino, Raimundo Pereira, e o primeiro-ministro, Carlos Gomes Júnior, são detidos por militares.

2013 - Os ministros das Finanças da zona euro apoiam, em Dublin, na Irlanda, o alargamento em sete anos do prazo para Portugal e Irlanda pagarem os empréstimos concedidos ao abrigo dos programas de ajustamento.

2014 - Tiago Romão sagra-se campeão da Europa de duplo minitrampolim júnior, no decorrer dos Campeonatos Europeus de trampolins, em Guimarães.

2016 - A comissão especial da Câmara dos Deputados do Brasil aprova o relatório que propõe a destituição ('impeachment') da Presidente, Dilma Rousseff.

2017 - Cristiano Ronaldo torna-se o primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias de futebol, ao 'bisar' na visita ao Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

PENSAMENTO DO DIA: