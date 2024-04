‘Presos Políticos do Estado Novo da Madeira’ é lançado esta sexta-feira

O estudo pioneiro que nasceu no início de 2022, quando o jornalista realizava um trabalho para o DIÁRIO, que incidia sobre uma vala comum localizada no antigo Cemitério das Angústias (hoje Parque de Santa Catarina), com pessoas mortas durante a revolta do leite de 1936.

Motivado pela vontade de saber mais sobre os presos daquela revolta, Élvio Passos apercebeu-se que não havia, pelo menos que seja do conhecimento público, trabalhos realizados sobre os presos das polícias políticas na Madeira.

O trabalho jornalístico que motivou a ideia de escrever o livro foi baseado nas descobertas feitas por um conjunto de investigadores coordenados por João Lizardo, que abordado sobre o tema central da obra concordou em avançar com mais uma investigação histórica.

Foram dois anos de intenso trabalho e inúmeras dificuldades, que culminou com o objectivo de terminar o livro a tempo das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril alcançado.

“A recolha de testemunhos foi muito complicada, porque muita gente já faleceu e também, porque os que ainda estão vivos estão, eu diria, traumatizados, porque viverem momentos traumáticos e não querem muito falar do assunto”, referiu ao DIÁRIO.



Veja a entrevista:





O lançamento do livro, que ficará a cargo do antigo Procurador – Geral da República, Cunha Rodrigues, acontece esta sexta-feira no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira pelas 16h.