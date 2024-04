Albuquerque classifica de "fantasia" o alegado caso de congelamento de 170 mil euros

O alegado congelamento de 170 mil euros que Sofia Albuquerque, esposa do presidente do Governo Regional, terá tentado movimentar logo após 'rebentar' o processo judicial que também envolve Miguel Albuquerque não passa de "uma fantasia", reage o próprio.

Processo de alegada corrupção na Madeira volta às primeiras páginas Bom dia. Entre várias notícias sobre outras temáticas, como crédito à habitação, alterações climáticas, crimes de ódio racial, há um jornal que volta à carga na questão que marcou a Madeira a partir de 24 de Janeiro, desta feita voltando ao alegado caso de corrupção de Miguel Albuquerque...

À chegada ao Hospital Central do Funchal para participar nas comemorações do Dia Mundial do Serviço Social, o presidente do Executivo foi confrontado com a notícia hoje divulgada pelo Correio da Manhã,

Albuquerque alega que tudo não passa de notícias para o tentar "queimar politicamente".

Três dias após a Polícia Judiciária (PJ) ter desencadeado as buscas ao Governo regional da Madeira, a companheira de Miguel Albuquerque tentou movimentar de uma conta bancária 170 mil euros, notícia hoje o Correio da Manhã (CM).

O jornal nacional refere que o banco, no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais, comunicou a operação às autoridades judiciárias e o dinheiro foi congelado.

Além dos 170 mil euros congelados por ordem da justiça, o CM dá conta, no mesmo artigo, que amigo do presidente do Governo Regional paga salário a filha do governante e recebe milhões do Governo Regional.