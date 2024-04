Tribunal Constitucional dá novamente razão a Joaquim Sousa

O Plenário do Tribunal Constitucional voltou a dar razão ao antigo militante do PAN Joaquim José Sousa após o partido ter recorrido da decisão relacionada com a sua suspensão.

A suspensão gerou polémica, sobretudo porque Joaquim Sousa era ex-líder do PAN a nível regional e chegou a ser cabeça-de-lista às eleições regionais, acabando por ser retirado da lista.

Joaquim Sousa interpôs um acção judicial num processo de contencioso eleitoral por ter sido afastado da candidatura do partido às regionais de 24 de Setembro.

Em Fevereiro foi dada razão ao ex-líder do PAN Madeira.

O partido recorreu da primeira decisão do tribunal constitucional, contudo foi dada, novamente, razão a Joaquim Sousa.

O DIÁRIO tentou chegar à fala com o partido relativamente a esta situação, mas sem sucesso.