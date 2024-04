Hugo Soares eleito líder parlamentar do PSD com mais de 98% dos votos

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, foi hoje eleito líder do grupo parlamentar social-democrata com 98,7% dos votos, segundo fonte oficial da bancada.

Na eleição, votaram 77 dos 78 deputados do PSD -- faltou o parlamentar que substituirá José Cesário pelo círculo Fora da Europa -- e registaram-se 76 votos a favor e um branco.

Com este resultado, Hugo Soares teve uma votação ao nível da melhor do atual presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Montenegro foi eleito líder parlamentar do PSD em junho de 2011 com 86% dos votos, tendo sido reeleito em outubro de 2013, com 87% dos votos, e em novembro de 2015 com quase 98% dos votos, sempre sem oposição.

Hugo Soares vai ter 12 vice-presidentes da bancada, entre os quais o ex-bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães como primeiro "vice", o coordenador autárquico Pedro Alves, o líder da JSD Alexandre Poço e Hugo Carneiro, antigo dirigente de Rui Rio.

Da anterior direção da bancada liderada por Joaquim Miranda Sarmento, agora ministro de Estado e das Finanças, transitam quatro 'vices': Alexandre Poço, Hugo Carneiro, Andreia Neto e Hugo Oliveira.

Os restantes novos vice-presidentes eleitos -- além de Miguel Guimarães e Pedro Alves - são Regina Bastos, Silvério Regalado, Isaura Morais, Cristóvão Norte, João Valle e Azevedo e António Rodrigues.

Miguel Guimarães foi um dos independentes que integrou a lista de deputados da Aliança Democrática (coligação pré-eleitoral entre PSD, CDS-PP e PPM), como cabeça de lista pelo Porto, tal como João Valle e Azevedo, economista e quadro do Banco do Portugal, que foi número cinco por Lisboa.

Como secretários do grupo parlamentar, foram eleitos Almiro Moreira, eleito por Aveiro, e Dulcineia Moura, cabeça de lista pela Guarda.

Hugo Soares já tinha sido líder parlamentar do PSD, eleito em 19 de julho de 2017, com 85,4% de votos, e sucedeu no cargo a Luís Montenegro.

No entanto, apenas sete depois, em fevereiro de 2018, acabaria por convocar eleições antecipadas para o grupo parlamentar, depois de o novo presidente do PSD Rui Rio lhe ter manifestado o desejo de trabalhar com outra direção de bancada, e teve como sucessor Fernando Negrão, eleito com menos de 40% dos votos da bancada.

Hugo Soares é natural de Braga, nasceu em 02 de março de 1983 (fez 41 anos durante a última campanha eleitoral), e foi o braço direito de Montenegro ao longo dos últimos anos.

Presidente da Juventude Social Democrata entre 2012 e 2014, foi deputado à Assembleia da República entre junho de 2011 e outubro de 2019.

Advogado de profissão e administrador de empresas, voltou à primeira linha da vida política com a vitória do atual presidente do PSD nas eleições internas de 2022 e assumiu o cargo de secretário-geral. Nas legislativas de 10 de março, foi cabeça de lista por Braga.