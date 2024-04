Líderes do G7 condenam unanimemente "ataque sem precedentes" do Irão

Os líderes do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, "condenaram unanimemente o ataque sem precedentes do Irão a Israel", afirmou hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no final da reunião.

A reunião decorreu hoje, por videoconferência, e foi na rede social X (antigo Twitter) que o presidente do Conselho Europeu defendeu que "todas as partes devem mostrar contenção".

"Juntamente com os líderes do G7, condenámos unanimemente o ataque sem precedentes do Irão a Israel. Todas as partes devem dar provas de contenção", disse Charles Michel.

O G7 é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, no qual a União Europeia também está representada.

O representante europeu disse que continuarão a ser feitos "todos os esforços para desanuviar a situação", nomeadamente "acabar com a crise em Gaza o mais rapidamente possível, em particular através de um cessar-fogo imediato". Acrescentou que a situação no Médio Oriente será discutida na cimeira da UE agendada para quarta e quinta-feira.

Numa declaração conjunta, os dirigentes da Itália, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Canadá, para além dos da União Europeia (UE), afirmaram que, "com as suas ações, o Irão deu mais um passo no sentido da desestabilização da região e arrisca-se a provocar uma escalada regional incontrolável". "Esta situação deve ser evitada", defenderam, no final da reunião presidida pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

O Médio Oriente vive um momento de tensão depois de o Irão ter lançado mais de 300 drones, mísseis e mísseis balísticos na noite passada, no primeiro ataque deste tipo a Israel a partir de solo iraniano, aguardando-se a possível resposta israelita. "Nós, os líderes do G7, condenamos inequivocamente, nos termos mais fortes, o ataque direto e sem precedentes do Irão contra Israel. O Irão disparou centenas de drones e mísseis contra Israel. Israel, com a ajuda dos seus parceiros, derrotou o ataque", lê-se na declaração.

Os líderes, que se reuniram durante menos de uma hora, expressaram também "total solidariedade e apoio a Israel e ao seu povo" e reafirmaram "empenhamento na sua segurança". "Exigimos que o Irão e os seus agentes cessem os seus ataques e estamos prontos a tomar novas medidas agora e em resposta a novas iniciativas desestabilizadoras", acrescentaram.