NATO condena a escalada do Irão e pede contenção

A NATO "condena a escalada do Irão", que no sábado realizou um ataque sem precedentes contra Israel, e "pede contenção" para que "o conflito no Médio Oriente não se torne incontrolável", disse hoje um porta-voz da Aliança Atlântica.

"Condenamos a escalada do Irão durante a noite, apelamos à contenção e monitorizamos de perto os desenvolvimentos. É essencial que o conflito no Médio Oriente não saia do controlo", afirmou o porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Farah Dakhlallah, num comunicado.

O ataque do Irão contra Israel, em que, segundo Telavive, foram utilizados mais de 300 'drones', mísseis balísticos e de cruzeiro, ocorreu duas semanas depois de um atentado bombista ao consulado iraniano em Damasco, no qual morreram sete membros da Guarda revolucionária iraniana e seis sírios, ataque que Teerão atribui a Israel.

Os ataques, segundo as autoridades israelitas, provocaram ferimentos graves numa pessoa e ligeiros noutras oito.