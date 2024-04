Confraria Enogastronómica representa sabores da Madeira em Itália

Representantes da Confraria Enogastronómica da Madeira participam neste domingo no XXII Capítulo da Confraria del Gorgonzola di Cameri, na região italiana de Novara, a cerca de uma hora de Milão.

Uma nota assinada por Alcides Nóbrega, presidente da entidade madeirense, descreve que a Confraria Gorgonzola de Cameri foi fundada em Outubro de 2000 e tem por objecto a divulgação e promoção do queijo Gorgonzola, conhecido em todo o mundo e que tem as suas raízes na mencionada região italiana.

Durante este encontro, os confrades vão visitar empresas ligadas à produção do Gorgonzola e apreciá-lo em combinação com outros produtos locais, como vinhos, mel, carnes curadas e grappa.

A Confraria Gorgonzola de Cameri, preside à Federação Italiana de Confrarias Enogastronómicas (FICE), pelo que a participação nesta iniciativa constitui uma oportunidade para a Confraria Enogastronomica da Madeira estabelecer contacto com confrades das inúmeras irmandades italianas e lançar-lhes o repto para estarem presentes no seu XXIV Grande Capítulo, que terá lugar de 25 a 28 de Abril de 2024, no nosso arquipélago.