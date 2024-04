Detido em Itália homem suspeito de ser "membro activo" do Estado Islâmico

Um homem acusado de ser "membro ativo" do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) foi hoje detido após aterrar em Roma, de um voo proveniente dos Países Baixos, adiantaram as autoridades italianas.

O detido, de 32 anos, é natural do Tajiquistão e tem pendente um mandado de detenção internacional por ter "aderido às fileiras do EI e por ter ido lutar na Síria em 2014", revelou a polícia italiana em comunicado.

De acordo com a polícia, o suspeito acaba por ser um membro ativo" da referida organização 'jihadista' e é um fugitivo que utilizou "numerosos pseudónimos, nacionalidades e diferentes datas de nascimento".

As autoridades italianas explicaram que os países onde afirmou ter nascido incluem o Uzbequistão, o Quirguizistão e a Ucrânia.

A sua detenção ocorreu às 11:45 (10:45 em Lisboa), no aeroporto Fiumicino de Roma, onde tinha chegado de um voo proveniente da cidade neerlandesa de Eindhoven.

As autoridades italianas aumentaram os controlos devido "à extrema delicadeza do atual cenário internacional", com um protocolo que permitiu a detenção deste sujeito.

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, indicou que esta detenção é "um resultado muito importante da eficaz atividade de prevenção" realizada em todo o país para enfrentar a "ameaça terrorista".

O governante defendeu ainda a importância de manter a colaboração internacional e garantiu que a Itália "partilha constantemente" com os seus parceiros "o seu património informativo e as suas estratégias operacionais".

O homem foi detido por ordem da Interpol, mas não tem antecedentes criminais em Itália, segundo a agência Ansa.

A mesma fonte noticiou que foram ainda apreendidos um telemóvel e 2.000 euros em dinheiro.

As autoridades italianas estão a tentar agora esclarecer o motivo da sua viagem a Roma.