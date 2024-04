Olímpico madeirense do Benfica estagia na Madeira

O madeirense Pedro Buaró, recordista português de salto com vara e já qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, encontra-se a estagiar na Região com o seu grupo de treino.

O atleta do Benfica que em Fevereiro deste ano conseguiu a sua primeira qualificação para uns Jogos Olímpicos escolheu a Região, nomeadamente o Centro Desportivo da Madeira e a pista de Câmara de Lobos para, juntamente com o seu grupo de treino realizar um estágio que arrancou hoje e prolonga-se até sábado.

No dia de hoje e depois do treino matinal, Pedro Buaró e o seu treinador Pedro Pinto irão juntar-se com vários jovens atletas madeirenses, para uma troca de ideias e convívio.

Já amanhã está agendado novo treino, pelas 16 horas na pista de Câmara de Lobos, para depois, pelas 18h30 haver nova concentração com atletas madeirenses.

Na sexta-feira há nova sessão de trabalho, pelas 10 horas no Centro Desportivo da Madeira, o mesmo acontecendo no sábado.

Ainda na sexta-feira o atleta olímpico irá marcar presença na escola EB1/PE da Quinta Grande onde irá fazer as 'delícias' dos jovens estudantes.

Camisola história de Pedro Buaró integra acervo do Museu Benfica

De referir que no início desde mês a 'estrela' do atletismo luso doou ao Museu Benfica - Cosme Damião, a camisola que envergou durante o Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta, que teve lugar a 10 de fevereiro de 2024, no Pavilhão do Expocentro, em Pombal, com a qual registou o novo recorde nacional absoluto e os mínimos para os Jogos Olímpicos de 2024 no salto com vara, com a marca de 5,82 metros.

"Fazer história com este símbolo ao peito torna tudo mais especial e as pessoas vão ficar a conhecer um pouco mais da história da modalidade", expressou o atleta no site oficial do clube encarnado.

A peça irá integrar o acervo do Museu Benfica - Cosme Damião e encontra-se na Reserva, Conservação e Restauro do Clube.