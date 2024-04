Cuidados que a população deve ter na actual onda de calor

O arquipélago da Madeira regista nesta semana uma subida das temperaturas médias, baixos níveis de humidade e poeiras saharianas em suspensão na atmosfera. No Funchal, por exemplo, os termómetros ultrapassam hoje os 29 graus. Motivo suficiente para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitir um aviso amarelo para tempo quente, que se prolonga pelo dia de sexta-feira.

São condições meteorológicas que exigem alguns cuidados da população, sobretudo dos grupos mais vulneráveis. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) faz uma série de recomendações para protecção do calor.

Quais os principais problemas relacionados com o calor?

A exposição a períodos de calor intenso, particularmente durante vários dias consecutivos – ondas de calor – constitui uma agressão para o organismo, podendo obrigar a cuidados médicos de emergência. Situações extremas de exposição ao calor intenso podem provocar complicações graves para a saúde, por vezes, irreversíveis. Os principais problemas são desidratação grave, cãibras, agravamento de doenças crónicas, esgotamento devido ao calor, insolação e até morte.

Quais são as medidas de protecção adicionais em dias de temperaturas elevadas?

As medidas passam por procurar ambientes frescos e arejados, beber água ou sumos naturais com regularidade e mesmo que não tenha sede, evitar o consumo de bebidas quentes, alcoólicas, gaseificadas, com cafeína e ricas em açúcar, evitar a exposição directa ao sol nas horas de maior calor (entre as 11h00 e as 17h00), aplicar protector solar com factor 30 ou superior de duas em duas horas, usar roupas leves, soltas e de cor clara e preferencialmente de algodão e utilizar chapéu e óculos de sol, evitar actividades que exijam grandes esforços físicos, como desporto ou atividades de lazer no exterior, não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol, fazer refeições leves e comer mais vezes ao dia e ter uma atenção especial face aos grupos de pessoas mais vulneráveis ao calor.

Quais as pessoas mais vulneráveis ao calor?

Algumas pessoas são mais vulneráveis aos efeitos do calor intenso e exigem uma atenção especial e medidas específicas para estarem protegidas, nomeadamente crianças nos primeiros anos de vida, pessoas com 65 ou mais anos, portadores de doenças crónicas, pessoas que desenvolvem actividade no exterior, expostos ao sol e/ou ao calor, praticantes de actividade física, pessoas isoladas e em carência económica e social.

Quais os cuidados a ter com bebés?

Os bebés e crianças pequenas são especialmente sensíveis aos efeitos do calor intenso e dependem dos adultos para se manterem seguros. Deve protegê-los do calor intenso com as seguintes medidas: vestir com roupas leves, soltas e de cor clara; não esquecer o chapéu quando estiver ao ar livre; dar água com mais frequência e certifique-se de que bebe mais água do que o habitual; evitar a exposição directa ao Sol, especialmente entre as 11h00 e as 17h00; aplicar protector solar antes de sair de casa; nunca deixar o bebé/criança dentro de um carro estacionado ou outro local exposto ao sol, mesmo que por pouco tempo.

Quando é que se deve contactar os serviços de saúde ou procurar assistência médica?

O contacto deve ser feito sempre que se identifique sinais de alerta, como suores intensos, fraqueza, pele fria pegajosa e pálida, pulsação acelerada ou fraca, vómitos ou náuseas, desmaio, diarreia e febre.

Quais os cuidados que deve ter se tiver 65 ou mais anos?

Todas as pessoas mais idosas devem ter em conta as seguintes recomendações: beber água, mesmo quando não tem sede; permanecer em ambientes frescos ou com ar condicionado; evitar a exposição directa ao sol; usar roupas leves, soltas e de cor clara e a utilização de chapéu e protector solar; fazer refeições mais leves e comer mais vezes ao dia; ter o contacto de alguém atento e disponível (familiar, amigo ou vizinho); e consultar o seu médico em caso de doença crónica ou se estiver a fazer uma dieta com pouco sal ou com restrição de líquidos.

Quais os cuidados que deve ter quem padece de doença crónica?

Salvo indicação médica, deve beber água, mesmo não sentindo sede, permanecer em ambientes frescos ou com ar condicionado, evitar a exposição directa ao sol, usar roupas leves, soltas e de cor clara e utilizar chapéu e protetor solar, usar menos roupa na cama, em especial pessoas com fraca mobilidade ou acamadas e ter alguém atento e disponível (familiar, amigo ou vizinho). Deve ainda evitar a exposição dos seus medicamentos a temperaturas elevadas e se tiver algum sinal ou sintoma associado ao calor, deve contactar o SNS 24 – 808242424 – ou procurar cuidados médicos de imediato.

Quais os cuidados a ter nas pessoas com actividade no exterior?

É recomendado bebam água frequentemente, evitem consumir líquidos com muito açúcar e bebidas alcoólicas, usem equipamento leve e protector solar desde que seja possível e seguro, aproveitar para arrefecer nas pausas da actividade e se possível em locais com ar condicionado e tentar desenvolver a actividade com outros colegas por perto.

Quais as recomendações para quem pratica actividade física?

Começar e terminar a actividade física de forma lenta e gradual, optar pela manhã cedo ou pelo final do dia e evitar as horas de maior exposição solar (entre as 11h00 e as 17h00), beber água frequentemente antes, durante e no final da prática de actividade física. Se transpirar muito, optar por uma bebida com eletrólitos (bebidas para desportistas). Deve ainda evitar consumir líquidos com muito açúcar, realizar actividade física com companhia e parar de imediato a actividade se sentir fraqueza ou sensação de desmaio.

Quais os cuidados com pessoas isoladas?

Devem contactar ou ser contactado de forma periódica (pelo menos duas vezes ao dia), para saber sobre o seu estado de saúde. Para além disso, devem informar sobre as condições climatéricas e locais climatizados.