Conselho das Escolas reitera proposta de exclusão das provas digitais na nota final

O Conselho das Escolas (CE) reiterou hoje que as provas digitais do 9.º ano não devem contar este ano letivo para a nota final dos alunos, caso não possam ser adiadas, alegando falta de condições para se realizarem.

Em declarações à Lusa, o presidente do CE, António Castel-Branco, que hoje se reuniu pela primeira vez com o novo ministro da Educação, Fernando Alexandre, disse que o Conselho das Escolas mantém a proposta feita anteriormente de adiamento das provas digitais do 9.º ano para o próximo ano letivo, uma vez que "não estão garantidas as situações de equidade" que permitam aos alunos acederem de igual forma a computadores ou à internet numa sala de aula.

Tendo "consciência de que é muito difícil", a poucos meses do fim do corrente ano letivo, reverter uma decisão e assegurar as provas no formato anterior em papel, o CE reiterou ao novo ministro a proposta de que as provas digitais "não sejam contabilizadas para a nota final" dos alunos para não os prejudicar.

Ao novo titular da pasta da Educação, o Conselho das Escolas alertou hoje para a falta de professores, "uma situação muito premente" nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve que se "reflete no atraso das aprendizagens".

Na reunião com Fernando Alexandre, o CE, órgão consultivo do Ministério da Educação que representa as escolas da rede pública, reafirmou a proposta da realização das provas de aferição por amostragem.

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, recebeu hoje associações representativas dos diretores escolares para discutir a realização das provas finais do 9.º ano em formato digital, o que tem sido contestado por professores e dirigentes.

Hoje de manhã, o ministro já tinha apontado para esta semana a decisão sobre se as provas escolares se vão realizar em papel ou em formato digital, mas ressalvou que o seu antecessor "não deixou nenhum plano B".

Professores de Informática iniciaram hoje uma greve a funções de suporte técnico a provas digitais e de apoio e manutenção dos equipamentos que serão utilizados, que dizem não ser da sua competência.

A paralisação foi convocada pela Associação Nacional de Professores de Informática (Anpri) e pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que admitem prolongá-la até ao final do ano letivo.