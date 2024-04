Provas do 9.º ano serão este ano realizadas em papel

O primeiro-ministro anunciou hoje que as provas finais do 9.º ano vão ser realizadas em papel, por terem sido "identificadas graves falhas na disponibilização de equipamento informático", mantendo as provas de aferição em formato digital.

O anúncio foi feito por Luís Montenegro na apresentação do programa do XXIV Governo Constitucional, na Assembleia da República.

"Tendo sido identificadas graves falhas na disponibilização de equipamentos informáticos, na sua manutenção e na conectividade das escolas para garantir que os alunos pudessem realizar as avaliações em igualdade de oportunidades neste ano letivo (13.639 alunos do 9º ano não receberam o Kit digital-portátil, pen de dados e acessórios), o Governo decidiu pela sua realização em papel, de forma excecional, neste ano letivo", disse.

Segundo o primeiro-ministro, irão manter-se "as provas de aferição em formato digital, como previsto, de modo a sinalizar o empenho na transição digital.