Deputados do PSD-Madeira atentos e solidários com armador

Os três deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República estão a acompanhar com extrema atenção e preocupação a apreensão pelo Estado do Irão do navio cargueiro 'MSC Aries'. De acordo com Paulo Neves esta situação está a merecer toda a atenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros, aproveitando para endereçar uma palavra de solidariedade ao armador, bem como um sinal a todos os armadores que escolheram o Registo Internacional de Navios da Madeira, arvorando assim a bandeira portuguesa.

"Nós, os deputados eleitos pela Assembleia da República acompanhamos naturalmente, com imensa atenção, esta situação de um navio de bandeira portuguesa, que está registado na Madeira e que foi apresado pelas autoridades iranianas", começou por frisar. "Acompanhamos bem de perto esta situação porque sentimos que é uma responsabilidade da Região Autónoma da Madeira, os seus eleitos da Assembleia da República, acompanharem porque temos que dar um sinal muito claro a todos os armadores que escolhem o registo de navios da Madeira, que nós acompanhamos tudo o que se passa com os seus respectivos navios a partir do momento em que estão registrados na Madeira", frisou.

Por isso, acrescentou, "acompanhamos todas as demarches do senhor ministro dos negócios estrangeiros que está a ser tomado, seja a pedir informações diretas ao governo iraniano, seja dando instruções ao nosso embaixador em Teerão, seja ouvindo o senhor embaixador do Irão em Lisboa, pedindo explicações sobre o que se passa com este navio que tem bandeira de Portugal e registo na Madeira", reforçou o deputado madeirense.

Paulo Neves diz mais: "Naturalmente, nós, os deputados da Assembleia da República, eleitos pelo PSD, estamos muito preocupados com a situação, acompanhamos todas as demarches que estão a ser feitas pelo senhor ministro dos negócios estrangeiros português e na comissão especializada de negócios estrangeiros na Assembleia da República, naturalmente, vamos também acompanhar toda esta questão. Não é normal aquilo que aconteceu, a atitude do governo iraniano e muito bem o senhor ministro que tem a tutela de representar a República Portuguesa fora do país, já transmitiu e bem a sua condenação por aquilo que se passou, exigiu e bem explicações ao governo iraniano e os deputados eleitos pela Madeira na Assembleia da República pelo PSD, acompanham todas essas demarches e expressamos uma profunda solidariedade com o armador do navio que escolheu a Madeira precisamente para registar o seu navio."

Questionado se esta situação pode vir a alastrar-se colocando mais navios portugueses na linha deste conflito, o deputado lembra a "grande experiência em política internacional" do ministro Paulo Rangel, acrescentando que o presidente do Governo Regional da Madeira também está atento ao caso. "Posso lhe dizer, também, que o senhor presidente do Governo acompanha com grande proximidade o que está a passar, porque é um navio que escolheu a Madeira para se registrar. Portanto, é nossa obrigação acompanhar com muita atenção o que se passa, prestarmos a nossa total solidariedade com o armador que escolheu a Madeira precisamente por ser um registo de navios credível, sério e que acompanha os navios que são registados na Madeira. Nós não queremos apenas que se registem na Madeira, nós temos obrigação de os acompanhar", concluiu.