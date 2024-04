Madeira diz-se atenta aos problemas que afectam a educação

Miguel Albuquerque disse, hoje, que o Governo Regional está atento aos problemas que afectam a educação, na Região. Nesse âmbito, o ainda presidente do Executivo salientou a necessidade de encontrar mecanismos adequados para a fixação de professores, em determinadas disciplinas.

“Nós temos de começar a pensar como é que vamos fixar, em determinadas disciplinas, uma nova geração de professores. Dentro de poucos anos vamos ter alguma dificuldade no recrutamento de novos professores”, referiu Albuquerque.

De caminho, exortou os presentes a “acabar com os preconceitos e com os tabus relativamente à introdução da tecnologia, da robótica e da tecnologia artificial nas escolas”.

Sobre isso, notou o pioneirismo da Região e reforçou a necessidade de um investimento contínuo nestas áreas. No seu entender, o uso da inteligência artificial "vai ser o grande desafio do futuro", razão pela qual defende que "temos de continuar a ser visionários, a olhar para o futuro" e a "não ter medo de mudar as coisas", pois se assim não fosse, a Madeira não tinha reduzido a taxa de analfabetismos que, lembrou, após o 25 de Abril, seria de 60%.