ADN Madeira ambiciona eleger deputados

O ADN vai concorrer às eleições legislativas regionais, agendadas para 26 de Maio, prometendo desde logo uma campanha repleta de ambição e esperança em alcançar a eleição de um ou mais deputados pela primeira vez.

O partido assume que a campanha será regida tendo em conta as possibilidades proporcionadas pela dimensão do partido, mas expressa gratidão a todas as pessoas que se voluntariaram para integrar a lista, indicando que houve grande adesão.

“Isso demonstra que a mensagem do ADN está a ser bem recebida e que as pessoas se identificam com ela”, dá conta o partido.

A candidatura, que será encabeçada por Miguel Pita, pretende contribuir para a política regional com ideias construtivas, visando elevar o debate político e evitar o ruído e o voto de protesto.

“Por fim, apelamos ao eleitorado que permaneça atento e interessado na campanha política e que, no próximo dia 26 de Maio, saia de casa e exerça seu direito de voto, independentemente do partido escolhido”, termina.