Madeirenses festejam no pódio dos mundiais de Masters de Skyrunning

A Madeira voltou a festejar no pódio de mais uns Campeonatos do Mundo de Masters de Skyrunning, tal como aconteceu em 2023 em Itália.

A cidade portuguesa de Vouzela foi a escolhida para receber a edição de 2024 do Campeonato do Mundo de skyrunning, destinada aos escalões mais velho, Masters, e onde serão encontrados os novos campeões do Mundo nas disciplinas de Sky (37 quilómetros) e Ultra sky (55 quilómetros).

Na edição deste ano, da Zela Ultra Marathon, o dia de hoje ficou reservado para a prova mais longa, o Ultra sky, com 55 quilómetros de percurso e com um desnível positivo de 3.500 metros, e onde a Madeira esteve em plano de evidência em representação da selecção portuguesa. Apesar da prova ter sido feito em condições um pouco difíceis, devido às temperaturas altas que se fizeram sentir durante o dia em Vouzela, três madeirenses viriam a cortar a linha de meta com direito a festa.

Leonardo Diogo revalida título mundial de +55 anos

Leonardo Diogo foi a grande figura da armada portuguesa ao revalidar o título mundial no escalão de +55 anos. O atleta do Clube Aventura da Madeira, em representação da selecção portuguesa conseguiu a medalha de ouro depois de cumprir a distância no tempo de 7:22.58,317. O espanhol Adolfo Hernandez, foi segundo classificado a 28,24 segundos do madeirense, enquanto Vladimir Fabus fechou o pódio.

Já no escalão de +45 anos a atleta do CDC Porto Moniz, Maria João Abreu veio a sagrar-se vice-campeã do Mundo, depois de completar o percurso com o tempo de 8:02.24,217 horas, ficando a 49,28 minutos da russa Evgeniya Leonova que se sagrou campeã do Mundo da categoria. Esther Pereira de Espanha veio a ser terceira classificada.

A madeirense veio ainda ser a quarto melhor atleta feminina em termos absolutos, para além de ter conquistado o título de campeão de Portugal de Ultra sky,

Também no mesmo escalão, mas em masculinos o atleta da ACD Jardim da Serra, Francisco Freitas veio a repetir o feito da sua colega madeirense, desta feita ao cortar a linha de meta após 6:43.03,413 horas de prova. O japonês Yuya Okada foi o mais rápido na categoria sagrando-se campeão mundial com a marca de 6:27.06,983. Nelson Amaral, também da selecção portuguesa veio a ser terceiro classificado.

Nota ainda, em termos campeonato nacional de ultra sky, para Luís Fernandes do Ludens Clube Machico que procurava, em Vouzela revalidar o título alcançado em 2023. O atleta foi quinto melhor atleta na distância, sendo o terceiro melhor atleta luso, pelo que veio a conquistar a medalha de bronze, após ter feito a prova no tempo de 6:10.42,837 horas.

Amanhã as emoções centram-se nos mundiais de sky, e onde a Madeira estará representada na equipa das Quinas, por Cátia Fiqueli, Américo Caldeira, Américo Pereira, todos do Clube Aventura da Madeira e ainda os atletas do Clube Escola do Estreito – Madeira Mauro Câmara, Olívia Sousa, José Ribeiro e ainda Élio Aveiro do Grupo Desportivo das Corticeiras.