Selecção de futsal bate Eslovénia por 4-0 em jogo de preparação para o Mundial

A seleção portuguesa de futsal venceu hoje a Eslovénia, por 4-0, em jogo particular de preparação para o Mundial2024, realizado no pavilhão Multiusos de Odivelas.

Golos de Neves, Erick Mendonça, André Coelho e Tomás Paçó construíram a goleada de Portugal sobre a Eslovénia, neste primeiro de dois jogos particulares de preparação para Campeonato do Mundo de futsal, que se irá realizar no mês de setembro, no Uzbequistão.

Jorge Braz operou várias mudanças na convocatória em comparação com os últimos jogos realizados frente ao Japão, em fevereiro passado.

João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela, Pauleta, Edu ou Zicky Té (dispensado durante o estágio) foram algumas das ausências, quer por lesão ou por opção do selecionador nacional, que preferiu ver em ação nestes dois jogos particulares jogadores como Bruno Pinto, Silvestre Ferreira ou Miguel Ângelo, promovendo também as estreias absolutas de Tiago Sousa e Bernardo Paçó na seleção principal de futsal.

Jorge Braz falou da exigência destes dois testes frente à Eslovénia, apesar da seleção eslovena ter falhado a qualificação para o próximo campeonato, mas Portugal demorou a entrar no jogo.

Só aos 14 minutos a seleção das 'quinas' abriu o ativo, por Neves, depois de um remate de bico do pivô, que passou por entre as pernas do guarda-redes esloveno.

A poucos segundos do intervalo, na sequência de um canto, Erick Mendonça ampliou para 2-0, com um remate de primeira de fora da área.

A abrir a segunda parte, André Coelho fez o 3-0, através de um 'disparo' forte de longe, que surpreendeu o guarda-redes Nejc Berzelak.

Apesar da réplica oferecida pela Eslovénia, Portugal mostrou mais argumentos e, a seis minutos do final, fechou a contagem por Tomás Paçó, a passe de Fábio Cecílio.

André Coelho ainda desperdiçou o quinto golo de Portugal, na sequência de um livre direto, após a sexta falta dos eslovenos, permitindo a intervenção de Berzelak.

Antes do início do encontro a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) distinguiu o fixo do Benfica Afonso Jesus pelas 50 internacionalizações AA.

No próximo sábado as duas seleções voltam a defrontar-se, pelas 19:00, de novo no pavilhão Multiusos de Odivelas, em mais um momento de preparação de Portugal para o próximo Campeonato do Mundo de futsal, que se realiza no Uzbequistão, de 14 de setembro a 06 de outubro.