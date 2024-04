Ricardo Vieira, de regresso à vida partidária activa, está a discursar no 19 congresso do CDS/PP, mas já deixou palavras fortes aos congressistas, uma das quais prende-se com o facto de o seu partido não poder abandonar bandeiras que os centristas sempre defenderam "Não é bom ter políticos no governo suspeitos".

O advogado diz conhecer bem o princípio da presunção da inocência, no entanto considera que a "transparência" deve continuar a ser um baluarte da estratégia, ou melhor do novo ciclo desta direcção: "Não podemos ter políticos com suspeitas na sua esfera privada", afirmou, acentuando a premência de existirem "relações claras".

Exortou à renovação dos quadros que está a ser efectuada já por José Manuel Rodrigues que apresenta várias mudanças nas listas que apresentará às eleições regionais de 26 de Março.

Neste novo ciclo, que designou, é defensor que "primeiro" está a "nossa terra" mas onde se fala muito das guerras com o continente, mas onde se resolve pouco os problemas com Lisboa. Ricardo Vieira considera que é tempo de acabar com guerrilhas estéreis pois "não basta criticar os outros".

É verdade que a Madeira cresceu muito mas apontou ser necessário apoiar a Juventude com aplicabilidade de "políticas especificas" para jovens com salários precários.

A pobreza foi outro tema que destacou na sua intervenção evidenciando que "os mais pobres distanciam-se cada vez mais dos ricos" daí que os mais pobres devem ter especial atenção do CDS.