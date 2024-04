‘Presos Políticos do Estado Novo da Madeira’ é uma obra pioneira

O co-autor do livro ‘Presos Políticos do Estado Novo da Madeira’ João Lizardo, advogado no Funchal e doutorado em Arqueologia pela FCSH da Universidade de Lisboa não deixou de frisar tratar-se de uma obra pioneira em Portugal, porque aborda a generalidade da população.



“Acho que este trabalho será provavelmente o primeiro em Portugal a respeito dos presos políticos na generalidade da população”.



Ao DIÁRIO, editor do ‘projecto de investigação’ que durou dois anos, João Lizardo, que escreveu o livro em conjunto com o jornalista Élvio Passos, admitiu que espera que depois deste lançamento “surjam mais contributos, mais dados e as pessoas abram-se mais às memórias, para que seja possível aumentar e melhorar o que foi feito”.



O advogado de profissão conta ainda como escapou da prisão na época, à conta de um pormenor estético que desviou a atenção da polícia política.



O lançamento, que ficará a cargo do antigo Procurador – Geral da República, Cunha Rodrigues, acontece hoje no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira pelas 16h.





Veja a entrevista: