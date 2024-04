Putin e Lukashenko encontram-se com cosmonautas e abordam reforço da cooperação espacial

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o homólogo da Bielorrússia, Alexandr Lukashenko, reuniram-se hoje em Moscovo com o cosmonauta russo Oleg Novitski e a bielorrussa Marina Vasilevskaya, para os felicitar pela sua missão e abordar cooperações futuras.

"Hoje é o Dia da Cosmonáutica. É o dia em que celebramos as conquistas da União Soviética e, portanto, as conquistas comuns de todas as repúblicas da antiga União Soviética. Por isso, fizemos muitas coisas juntos", frisou o chefe de Estado russo durante o encontro.

Putin sublinhou que Moscovo e Minsk retomaram hoje a antiga cooperação entre as repúblicas soviéticas no domínio espacial.

"O facto de o primeiro cosmonauta bielorrusso ter voado para o espaço é apenas uma manifestação externa das nossas atividades conjuntas, que, claro, não se limitam a isso", vincou Putin.

Vasilevskaya, de 33 anos, chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) em 25 de março, onde permaneceu até 06 de abril, quando regressou à Terra a bordo da Soyuz MS-24 juntamente com Novitski.

"Obrigado por [organizar] o voo", vincou Lukashenko durante a reunião, acrescentando que Minsk quer participar na construção da futura estação orbital russa.

Em 11 de abril, o Presidente bielorrusso conferiu a Vasilevskaya o título de Herói da Bielorrússia.

Esta é a terceira viagem de Lukashenko, o maior aliado de Moscovo na Ucrânia, à Rússia até agora este ano e a primeira depois das eleições presidenciais russas, nas quais Putin foi reeleito para o seu quinto mandato.

A situação na Ucrânia foi um dos temas abordados por ambos os dirigentes durante as negociações realizadas esta quinta-feira e hoje, sem que os seus detalhes tenham sido revelados.